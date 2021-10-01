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拉丁天后始祖揭童年創傷 9歲遭遠親兼老師性虐待

中央社邁阿密30日綜合外電報導
曾拿下3座葛萊美獎的古巴裔美國拉丁天后葛洛麗雅伊斯特芬（Gloria Estefan）今天在臉書（Facebook）的影音平台揭露，自己年僅9歲時遭到一名音樂老師暨遠房親戚性虐待。美聯社
曾拿下3座葛萊美獎的古巴裔美國拉丁天后葛洛麗雅伊斯特芬（Gloria Estefan）今天在臉書（Facebook）的影音平台揭露，自己年僅9歲時遭到一名音樂老師暨遠房親戚性虐待。美聯社

曾拿下3座葛萊美獎的古巴美國拉丁天后葛洛麗雅伊斯特芬（Gloria Estefan）今天在臉書（Facebook）的影音平台揭露，自己年僅9歲時遭到一名音樂老師暨遠房親戚性虐待。

葛洛麗雅伊斯特芬在Facebook Watch節目「紅桌談話：伊斯特芬家族」（Red Table Talk: The Estefans，暫譯）當中，在已成年的女兒和姪女面前揭露自身童年創傷經驗。

葛洛麗雅伊斯特芬生於古巴，幼時移居美國邁阿密，並在1980和90年代成為最具盛名的拉丁流行歌手。

她除擁有許多膾炙人口的歌曲，包括與邁阿密之音（Miami Sound Machine）樂團合唱的1985年熱門歌曲「康加」（Conga）及Get On Your Feet等，更曾提攜瑞奇馬汀（Ricky Martin）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和夏奇拉（Shakira）等拉丁歌手後進。

現年64歲的葛洛麗雅伊斯特芬在節目中說：「93%的受虐兒認識並信任施虐者。而我知道這一點，因為我是他們其中之一。」

葛洛麗雅伊斯特芬回憶自己就讀音樂學校時，一名「擁有權力地位」的遠房男性親戚同時也是她的老師，利用她母親對他的信任侵犯當時年幼的自己。

葛洛麗雅伊斯特芬描述，當時她的母親感到何其「幸運」，因為這名音樂老師說她的女兒頗有天賦，並對她特別照顧。

葛洛麗雅伊斯特芬說：「我知道這樣的情況很危險。當我反抗並告訴他『不可以這樣，你不能這樣做』時，他說『妳父親在越南，妳母親一個人。如果妳告訴她，我就會殺了她』。」

葛洛麗雅伊斯特芬還說，她遭到虐待後因為焦慮而掉髮。她後來還是把實情告訴母親，並通報警察。但警方建議她母親不要提告，因為如果葛洛麗雅伊斯特芬因此要出庭作證，會讓她「經歷更嚴重創傷」。

葛洛麗雅伊斯特芬表示：「這是我唯一感到愧疚的事，因為我知道一定還有其他受害者。」

圖為葛洛麗雅伊斯特芬(左二)在Facebook Watch節目中，在已成年的女兒...
圖為葛洛麗雅伊斯特芬(左二)在Facebook Watch節目中，在已成年的女兒(右二)和姪女(左一)面前揭露自身童年創傷經驗。美聯社

古巴 美國 警察

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