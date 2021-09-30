史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

蕾雅瑟杜是龐德片史上第一位連莊女主角。圖／UIP提供

「007 生死交戰」寫下龐德 片創舉：上一集女主角蕾雅瑟杜以同一角色回歸，且在片中仍具有舉足輕重的地位。她笑言接獲邀請自然很開心，不過她所扮演的瑪德琳比上一集成熟，加上導演不一樣，因此和丹尼爾克雷格雖是第2度合作，卻像是談了場更激烈的戀愛。

丹尼爾主演的5集007，龐德有兩個重要的感情對象：「皇家 夜總會」伊娃葛林扮演的薇絲柏和蕾雅飾演的瑪德琳，前者令他首度動真情卻遭到背叛，後者讓他願意金盆洗手，豈料幸福不長久。蕾雅笑道：「如果我是瑪德琳，沒錯，我會嫉妒她，但這兩個女人非常不同，薇絲柏背叛了龐德，而瑪德琳跟龐德一樣，對任何人都很難信賴，他們之間更相像。」

撇開片中揪心的愛情，蕾雅和丹尼爾上一次合作「007：惡魔四伏」相處愉快，該片結尾龐德和瑪德琳開車遠走，蕾雅當然也沒預期到還有機會再跟丹尼爾續前緣，她笑道：「上一次的經驗太美好，我們有很多時間共處，他就像是家人，因此我覺得這次好像是回家了。」

除了扮演龐德的愛人，蕾雅也曾經在「不可能的任務」系列演過冷酷女殺手，之前她和丹尼爾一起上節目，主持人問到若是丹尼爾和湯姆克魯斯 對打誰會贏，她當著丹尼爾的面笑道：「當然是湯姆克魯斯。」丹尼爾也自嘲：「當然是他。」可見和蕾雅的好交情。不過蕾雅覺得龐德還是要維持由男性扮演，影壇可以另外打造和龐德一樣身手高強的女性新角色。