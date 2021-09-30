松井愛莉愛嗑小籠包 170公分擇偶喊「比我矮也OK」

松井愛莉展現甜美又成熟的魅力。圖／雅慕斯娛樂提供

松井愛莉30日接受台灣 媒體視訊聯訪，她以「新婚甜心是同事」打開知名度，新劇「性感男友讓我著迷」現正熱播中，她在劇中演出工地猛男一見鍾情的白富美，也在劇中披上婚紗，她笑稱「演戲時穿過很多次婚紗了！我希望可以趕快真正穿上婚紗」，也透露曾想過要在25歲結婚，她非常喜歡小孩，原本就對家庭生活有嚮往。

提到自己的理想型，松井表示，希望對方有著好聽的嗓音，也希望有一雙大手，提到外貌，由於她170公分，即便在模特兒界，也屬於高挑型女生，因而表示：「希望可以183公分以上。」不過又補充「其實我沒有特別在意身高啦」，其實，如果男友比她矮，她也完全OK。

松井愛莉有時會顧慮對手男演員的身高，只能穿平底鞋或乾脆赤腳對戲，不過先前與速水茂虎道合作「這個男人是我人生中最大的錯」，讓她很開心，「終於有機會可以仰視對戲的對象，還可以穿有一點跟的高跟鞋。」提到身高，其實也曾讓她沮喪，「以前很討厭自己的身高，走路會故意駝背而被爸爸念。最近還被問『是不是又長高了？』其實我也不曉得現在實際身高，不過想想，也是因為身高才當了模特兒」。

松井愛莉曾獲「美腿大賞」的肯定，被問到對自己最有自信的部位？她卻苦惱了半天，謙虛表示不覺得自己的腿漂亮，但開心表示自己的眉毛還算好看，更靠近鏡頭秀出完美眉形，相當可愛。

近年多主演愛情喜劇，松井愛莉希望還能挑戰其他類型，不排除演殺人犯、陰沈的女生或者懸疑劇，先前在日劇 「Night Doctor」客串一集演討人厭的網紅，也自虧角色個性差，她最後也透過媒體，表達對台灣粉絲的感謝：「作品可以在台灣上映，讓台灣朋友認識我真的非常開心也很感謝，我會努力帶給大家更多的作品，希望大家繼續支持我。」更說自己很喜歡吃小籠包，期許有一天能來台灣品嘗美食 。