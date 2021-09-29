布蘭妮與父親監管官司曲折 律師團盼盡速結案

美國流行樂歌手布蘭妮(右)的父親(左)監控女兒生活13年引發爭議，於9月初請求法院終止監管，新紀錄片更揭露他監控布蘭妮通話，雙方迂迴曲折的官司有望在今天的聽證會上得出結論。美聯社

美國 流行樂歌手布蘭妮的父親監控女兒生活13年引發爭議，於9月初請求法院終止監管，新紀錄片更揭露他監控布蘭妮通話，雙方迂迴曲折的官司有望在今天的聽證會上得出結論。

「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）2008年開始在父親史皮爾茲（Jamie Spears）控制下生活，她曾抨擊這爭議性監管安排既虐待又羞辱人。

布蘭妮的律師羅森加特（Mathew Rosengart）在本周提交的法律文件中表示，史皮爾茲的監管必須於9月29日被終止。

申訴文件寫道：「在他（史皮爾茲）監管下的每一天每一小時，都使他女兒備感煎熬與痛苦。」

「紐約時報 」（New York Times）24日釋出的紀錄片似乎支持文件中的主張，這紀錄片指控史皮爾茲在女兒房間秘密安裝監聽設備，記錄她的通話；史皮爾茲則否認從事任何非法監控行為。

另一部昨天推出的網飛（Netflix ）紀錄片「布蘭妮vs史皮爾茲」（Britney vs Spears，暫譯）聲稱，布蘭妮早年針對監管兩度嘗試聘請自己的律師，但都被拒絕。

布蘭妮今年7月終於成功聘用了自己的律師羅森加特；史皮爾茲8月在呈交法院的文件中表示願意退出監管，9月初文件則籲請完全終止對女兒的監管。

不過，布蘭妮律師團本周提交的文件指控史皮爾茲為了自身經濟利益，意圖延後終止監管。

美國媒體27日報導，史皮爾茲反對布蘭妮選擇的新臨時監護人、會計師札貝爾（John Zabel），稱對方缺乏必要經驗。

布蘭妮律師團則表示，史皮爾茲「從不適任」監護人一職。

雙方的針鋒相對預計將於今天的法院聽證會上重新浮出水面，法官屆時將審理15份申訴文件。