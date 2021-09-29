我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師：若同時感染新冠與流感 死亡率恐攀升

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

布蘭妮與父親監管官司曲折 律師團盼盡速結案

中央社洛杉磯29日綜合外電報導
美國流行樂歌手布蘭妮(右)的父親(左)監控女兒生活13年引發爭議，於9月初請求法院終止監管，新紀錄片更揭露他監控布蘭妮通話，雙方迂迴曲折的官司有望在今天的聽證會上得出結論。美聯社
美國流行樂歌手布蘭妮(右)的父親(左)監控女兒生活13年引發爭議，於9月初請求法院終止監管，新紀錄片更揭露他監控布蘭妮通話，雙方迂迴曲折的官司有望在今天的聽證會上得出結論。美聯社

美國流行樂歌手布蘭妮的父親監控女兒生活13年引發爭議，於9月初請求法院終止監管，新紀錄片更揭露他監控布蘭妮通話，雙方迂迴曲折的官司有望在今天的聽證會上得出結論。

「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）2008年開始在父親史皮爾茲（Jamie Spears）控制下生活，她曾抨擊這爭議性監管安排既虐待又羞辱人。

布蘭妮的律師羅森加特（Mathew Rosengart）在本周提交的法律文件中表示，史皮爾茲的監管必須於9月29日被終止。

申訴文件寫道：「在他（史皮爾茲）監管下的每一天每一小時，都使他女兒備感煎熬與痛苦。」

紐約時報」（New York Times）24日釋出的紀錄片似乎支持文件中的主張，這紀錄片指控史皮爾茲在女兒房間秘密安裝監聽設備，記錄她的通話；史皮爾茲則否認從事任何非法監控行為。

另一部昨天推出的網飛（Netflix）紀錄片「布蘭妮vs史皮爾茲」（Britney vs Spears，暫譯）聲稱，布蘭妮早年針對監管兩度嘗試聘請自己的律師，但都被拒絕。

布蘭妮今年7月終於成功聘用了自己的律師羅森加特；史皮爾茲8月在呈交法院的文件中表示願意退出監管，9月初文件則籲請完全終止對女兒的監管。

不過，布蘭妮律師團本周提交的文件指控史皮爾茲為了自身經濟利益，意圖延後終止監管。

美國媒體27日報導，史皮爾茲反對布蘭妮選擇的新臨時監護人、會計師札貝爾（John Zabel），稱對方缺乏必要經驗。

布蘭妮律師團則表示，史皮爾茲「從不適任」監護人一職。

雙方的針鋒相對預計將於今天的法院聽證會上重新浮出水面，法官屆時將審理15份申訴文件。

美國 紐約時報 Netflix

上一則

巴黎時裝周／Jisoo秀辣腿 DIOR色塊、短裙、運動風

延伸閱讀

國會阿富汗聽證會 拜登將領將面臨撤軍檢討

國會阿富汗聽證會 拜登將領將面臨撤軍檢討
荷姆斯案 Theranos前主管出庭：公司只在乎形象

荷姆斯案 Theranos前主管出庭：公司只在乎形象
布蘭妮梅開三度 情定健身教練

布蘭妮梅開三度 情定健身教練
即將梅開三度 「小甜甜」布蘭妮情定健身教練男友

即將梅開三度 「小甜甜」布蘭妮情定健身教練男友

熱門新聞

疫情期間，康康不剪不染，造型變成另一個人。圖／康康提供

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

2021-09-23 10:14
有「華為小公主」之稱的姚安娜。（取材自微博）

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

2021-09-26 23:01
有網友挖出張曼玉過去出席公開活動的照片，暴瘦模樣再度引發熱議。（取材自微博）

張曼玉神隱多年 憔悴瘦成皮包骨舊照駭人

2021-09-28 02:28
霍尊（左）之前被交往9年的舞者女友陳露（右）爆料劈腿、約砲。(取材自微博)

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

2021-09-23 19:05
羅家英和汪明荃唯一的遺憾就是沒有子女。（取材自微博）

羅家英罕談與汪明荃婚姻 遺憾沒孩子繼承好基因

2021-09-20 02:22
限娘令發威，劉宇妝容改變。(取材自微博)

中國限娘令發威 21歲小鮮肉「改變妝容」簡直換頭了

2021-09-25 19:16

超人氣

更多 >
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀
世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命

世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命
利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點
美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車

美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車