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巴黎時裝周／Jisoo秀辣腿 DIOR色塊、短裙、運動風

記者孫曼／即時報導
DIOR全球品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo出席DIOR在巴黎杜樂麗花園舉辦的2022春夏時裝秀。圖／DIOR提供
DIOR全球品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo出席DIOR在巴黎杜樂麗花園舉辦的2022春夏時裝秀。圖／DIOR提供

通常，當有人笑你Nonsense時，意思就是說你信口胡謅亂扯；與意思為正經八百、嚴肅萬分的No-Nonsense恰恰相反。如今，這輕鬆、不假思索、沒有粉飾的反射直覺，則是成了2022年DIOR春夏系列的創作背景：DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的87套全新服飾配件，在87歲義大利女性藝術家Anna Paparatti打造的秀場裝置藝術「The Game of Nonsense」（胡謅遊戲）和復古絢麗的Disco球燈光影中登場。DIOR全球品牌大使Jisoo、Chiara Ferragni、Rosamund Pike等人熱鬧現身昨日（28號）在巴黎杜樂麗花園的時裝秀，滿載的活潑的色調和遊戲氛圍，為睽違多時的巴黎時裝周揭開熱鬧序幕。

「宇宙第一時尚網紅」Chiara Ferragni出席DIOR在巴黎杜樂麗花園舉...
「宇宙第一時尚網紅」Chiara Ferragni出席DIOR在巴黎杜樂麗花園舉辦的2022春夏時裝秀。圖／DIOR提供

巨型的「The Game of Nonsense」裝置藝術，共由30幅共計300平方公尺的Anna Paparatti重製藝術創作組成，俯瞰猶如復古飛鏢鏢靶，也似棋盤桌遊，模特兒如棋子走位停格。Maria Grazia Chiuri以前任創意總監Marc Bohan雋永的設計歷程為藍本，特別是1961年備受讚譽的經典Slim Look，（可以說是Marc Bohan時代的Dior New Look），以帶有MOD普普美學的簡約優雅，重溫60年代初動盪世界蝕刻的時尚線條與期間醞釀的變革。黃、綠、紅、海軍藍、橙、莓果等斑斕色塊交疊堆砌，更是Bohan時代美學的精髓。

DIOR本季大量運用撞色的幾何色塊。圖／DIOR提供
DIOR本季大量運用撞色的幾何色塊。圖／DIOR提供
運動風的細節活潑有趣。圖／DIOR提供
運動風的細節活潑有趣。圖／DIOR提供

大量的短裙、寬鬆方正的幾何線條，剪裁比例別具特色的精緻大衣、百慕達短褲、流蘇洋裝、平口上衣和A字裙高腰洋裝，形成一系列豐富多元的對比性搭配。低跟娃娃鞋與鏤空綁帶靴為配件注入少女氣息。網球洋裝、拳擊短褲、大小迥異的保齡球式提包等運動風元素，與量體感十足的Scuba潛水布料和尼龍材質，重塑女性著裝。晚裝部分，繁複精緻的刺繡圖案透過材質紋理強化圖騰的立體視覺效果，同時一系列極簡主義的長禮服，以材質本身營造的大份量和垂墜線條，為這個氣氛歡欣的視覺遊戲畫上完美句點。

出席DIOR昨日在巴黎杜樂麗花園發表2022春夏時裝系列，繽紛的幾何色塊展系年輕...
出席DIOR昨日在巴黎杜樂麗花園發表2022春夏時裝系列，繽紛的幾何色塊展系年輕歡樂的氣息。圖／DIOR提供

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