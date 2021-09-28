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最新007接班人是他？英國王室集體總動員挺電影首映

記者蘇詠智／即時報導
龐德片製片人芭芭拉布洛柯利（左）非常滿意丹尼爾克雷格。（歐新社資料照片）
龐德片製片人芭芭拉布洛柯利（左）非常滿意丹尼爾克雷格。（歐新社資料照片）

丹尼爾克雷格主演的最後一部龐德片「007生死交戰」終於將在本周上映，全球觀眾長達一年半的等待即將結束，飽受新冠肺炎疫情打擊的英國戲院業更是滿心歡喜，目前光是預售票就創下「復仇者聯盟：終局之戰」以來的最佳表現，久違的爆滿盛況再現。除了期待此片上映，也有不少影迷開始建議下一任龐德的人選，但製片人芭芭拉布洛柯利坦言最快明年才會開始物色丹尼爾的接班人。

影片來源：youtube/James Bond 007

16年前，芭芭拉在外界一片不看好下，堅持用丹尼爾克雷格擔任第6代的007，16年後丹尼爾與前面5位前輩都不一樣的影片風格受到21世紀觀眾喜愛，接棒人選更需要謹慎選擇。近年來外界始終有換非白人演員扮演龐德的聲音，包括「路德探長」伊卓斯艾巴、「柏捷頓家族：名門韻事」雷吉尚佩吉等黑人型男接手機率都頗受賭客看好。然而還是有很多觀眾以為，16年前才22歲就和丹尼爾廝殺到最後關頭才敗陣的亨利卡維爾，現在已經是當年丹尼爾第一次演龐德的歲數，絕對不會太年輕，外型又宛如為龐德片而生，要是芭芭拉沒有想要在下一代的龐德上再玩什麼突破，亨利卡維爾絕對是他們的最佳人選。

亨利卡維爾之前曾自嘲，可能試鏡時在導演馬丁坎貝爾面前身型有點不夠標準、贅肉沒全部甩掉，又穿著不夠正式，才沒辦法爭取到主演龐德片的機會。而他現在不只知名度早就和當年不可同日而語，人氣更是旺，他也始終對於飾演007興致勃勃，比較大的問題在他片約過多，Netflix「獵魔士」和「天才少女福爾摩斯」、重拍版「時空英豪」以及「金牌特務」導演馬修范恩的新諜報動作片，他都是要角，工作表滿滿滿，要是下一部龐德片急著馬上拍，他恐怕抽不出空檔。

不過芭芭拉強調目前第一要務是好好歡送對007系列貢獻良多的丹尼爾克雷格，新人還不先急著找，明年才要開始，也許屆時又有她心目中非常適合、外界預期不到的人選也不一定。

對於挽救英國影市的王牌間諜，連皇室都支持。過去007每一集上片前都會在倫敦舉辦全球首映，也都會邀請皇室成員出席，丹尼爾的5部片亦反映皇室家族的關係轉變，第一部「皇家夜總會」是伊莉莎白二世女王親自到場，之後的「量子危機」則是威廉哈利兩位王子代表參加，「空降危機」邀得查爾斯王子與卡蜜拉一起現身，「惡魔四伏」是威廉、凱特夫婦與哈利，現在因哈利結婚後與妻子梅根弄砸了和皇室家人間的關係，「007生死交戰」會有查爾斯、卡蜜拉和威廉、凱特這兩代未來英國國王與妻子一起加持，為首映會助陣。

威廉（左）和哈利兄弟倆曾是「007：量子危機」首映會嘉賓。（路透資料照片）
威廉（左）和哈利兄弟倆曾是「007：量子危機」首映會嘉賓。（路透資料照片）
威廉（左二）、凱特夫妻曾一起出席「007：惡魔四伏」首映會。（路透資料照片）
威廉（左二）、凱特夫妻曾一起出席「007：惡魔四伏」首映會。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王（左）和丹尼爾克雷格握手致意。（歐新社資料照片）
伊莉莎白二世女王（左）和丹尼爾克雷格握手致意。（歐新社資料照片）
不少網友認定下一任007非亨利卡維爾莫屬。圖／摘自imdb
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龐德 哈利 威廉

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