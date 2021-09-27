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就是要讓強尼戴普難看 領獎記者會出現前妻控家暴錄音

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普在聖賽巴斯提安影展記者會上，碰到有人故意鬧場。（路透）
強尼戴普在聖賽巴斯提安影展記者會上，碰到有人故意鬧場。（路透）

前不久才感嘆自己成為「取消文化」受害者、被好萊塢抵制的強尼戴普，雖然接連獲得捷克卡羅維瓦利影展、西班牙聖賽巴斯提安影展頒發成就獎，表揚他在演藝事業上的不凡表現，所到之處也受到影迷熱烈歡迎。然而他在歐洲得到的不只溫情擁抱，同樣也有人擺明要讓他難看，刻意趁他在聖賽巴斯提安影展頒獎前的記者會上，突然播放他前妻安珀赫德去年在倫敦法庭的證言錄音，裡面清楚表明強尼就是一個會毆打妻子的暴力男。

影片來源：YouTube sansebastianfestival

強尼戴普與安珀赫德的離婚大戰，前幾年安珀看似占盡上風，強尼的形象與事業都跌到谷底，不過安珀後來也被找到承認對強尼動粗且撒謊的證據，受到的批評仍比強尼少很多，強尼被華納逼出「怪獸與牠們的產地」系列，安珀卻在華納的「水行俠」系列穩坐第一女主角的位子，還被傳可能續簽兩集合約。

眼看雙方各有不是，強尼遭到的非議遠比安珀多，他的影迷氣得高分貝為偶像發聲，要他態度硬起來，向安珀討回公道。

但去年兩人在倫敦公堂對決，這一次是強尼狀告英國「太陽報」稱他是「家暴男」涉及誹謗，倫敦法官判他敗訴，安珀再度取得勝利，強尼暫時還不得翻身。

當聖賽巴斯提安影展宣布要頒給他成就獎，西班牙女性影人組織極力反對，也沒忘了派人在強尼的記者會上提問，要他回應他得成就獎被她們抗議有何感想，主持人想辦法擋了下來。

不過，強尼的記者會進行到一部分，現場突然響起安珀的聲音，表示因為和強尼離婚而受到質疑，必須將自身動機等一五一十說出來，是非常痛苦的經驗，而強尼就是一個家暴者。這是她去年在倫敦所做的證詞。

雖然播放錄音的人分明想搗亂，主辦單位照樣進行記者會，沒有因此腰斬。

強尼戴普獲聖賽巴斯提安影展頒發成就獎。（路透）
強尼戴普獲聖賽巴斯提安影展頒發成就獎。（路透）
安珀赫德堅稱曾遭前夫強尼戴普家暴。（路透資料照）
安珀赫德堅稱曾遭前夫強尼戴普家暴。（路透資料照）

倫敦 影展 家暴

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