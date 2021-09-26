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劉德華生日彩蛋許下承諾 60歲帥成這樣

記者林士傑／即時報導
劉德華陸續演唱「月亮代表我的心」、「奉陪到底」等金曲。圖／摘自華仔天地
劉德華陸續演唱「月亮代表我的心」、「奉陪到底」等金曲。圖／摘自華仔天地

天王劉德華（華仔）27日迎來60歲生日，今晚搶先在「華仔天地」釋出15分鐘的「大禮」，帶來3首歌曲之外還和粉絲許下承諾，「希望今天晚上你會早一點睡，我也早一點睡，我約好你們，我們夢中見，好嗎？」即便只是隔著螢幕，但媲美千萬伏特的電力讓粉絲徹底融化。

華仔在影片中一身輕便打扮獻唱「忘情水」，唱畢提到時間飛逝，「去年的今天我好像為大家準備了直播，然後生日那天就跟大家一起，沒想到那麼快就，就又1年了，好像是2、３天前的事。」他對粉絲視如己出，趁著空檔特別規劃了這個驚喜，他笑說：「給大家錄影了這個『見面』，不說『節目』，可能這幾年都忙著拍戲，但是我覺得應該要有一個接近的機會，在我生日跟你們見面，希望你們會開心，喜歡我們這次的聚會。」

他一方面趕拍新戲，一方面奔走各地又要隔離，包含廣州、北京累計3次隔離，自曝在最近的1次21天隔離生活什麼都沒做，他說：「（你們）都覺得我又做運動、又練歌、又看劇本，我什麼都沒做，從來沒試過那麼懶惰，這21天又吃、又睡，不知道為什麼想胖一點點，但是也沒胖。」

他陸續演唱「月亮代表我的心」、「奉陪到底」等金曲，感性的說：「差不多我們2、3年沒有真真正正同大家很接近地見面。我希望在我生日之後就會，一切都恢復平靜，世界健健康康，各個平平安安。今日，在這個時候，我覺得這個禮物也差不多了，送給你們，希望今天晚上你會早一點睡，我也早一點睡，我約好你們，我們夢中見，好嗎？」

至於生日計畫？華仔透過所屬台灣映藝表示：「明天生日在工作中渡過，感謝所有工作人員和『家人』祝福，未來日子期望與大家繼續分享美好時光。」

劉德華搶先在「華仔天地」釋出送給粉絲的15分鐘「生日大禮」。圖／摘自華仔天地
劉德華搶先在「華仔天地」釋出送給粉絲的15分鐘「生日大禮」。圖／摘自華仔天地

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