為疫苗平等而唱 BTS、怪奇比莉等巨星跨洲獻聲

「全球公民」慈善演唱會今天登場，邀請怪奇比莉、防彈少年團（BTS）和艾爾頓強等樂壇巨星橫跨6大洲聯手獻唱。圖為怪奇比莉（Billie Eilish）在iHeartRadio音樂節。

「全球公民」慈善演唱會今天登場，邀請怪奇比莉、防彈少年團（BTS）和艾爾頓強等樂壇巨星橫跨6大洲聯手獻唱，喚起對氣候變遷、疫苗 平等和飢荒議題的重視。

這場由國際倡議組織全球公民（Global Citizen）主辦的活動適逢本週的聯合國大會，且會自英國 倫敦、奈及利亞拉哥斯（Lagos）、巴西里約（Rio）、澳洲雪梨（Sydney）、印度孟買（Mumbai）等地進行轉播。

美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、英國酷玩樂團（Coldplay）和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）將在紐約中央公園獻唱，英國哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）也會登台。

史提夫汪達（Stevie Wonder）在洛杉磯高歌，紅髮艾德（Ed Sheeran）則攜手艾爾頓強（Elton John）、黑眼豆豆（Black Eyed Peas）等人在巴黎共襄盛舉，而南韓天團防彈少年團的預錄演出也將在音樂會中播映。

非政府組織（NGO）全球公民聲明指出，透過這場演唱會「在六大洲，藝術家們將協助團結公民，要求政府、大企業和慈善家合作，保衛地球並戰勝貧窮」。

全球公民表示，組織希望種下10億棵樹木，向最貧窮的國家提供10億劑疫苗，並為處於飢荒邊緣的4100萬人提供食物。

全球公民應用程式（App）運用演唱會門票等激勵措施，鼓勵用戶針對永續性和平等議題向政府施壓。今天表演的免費門票隨機分配給註冊App，並在社群網站 上分享組織請願書和訊息的民眾。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）也支持這場音樂活動，並敦促疫苗平等，他說：「我們現正面臨疫情的貧富兩樣情，我們不能忽視這種極端的不平等或變得自滿。」（譯者：張璦/核稿：陳昱婷）1100925