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戲散情也散？湯姆克魯斯被傳和「不可能任務」海莉分手

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯（右）和海莉艾特沃合作「不可能的任務7」被傳交往。（取材自Instagram）
湯姆克魯斯（右）和海莉艾特沃合作「不可能的任務7」被傳交往。（取材自Instagram）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）在一連串的波折和延誤之後，終於在本月上旬宣告殺青，而他和新加入的英國女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）合作太愉快，去年曾被傳緋聞，彼此從未承認，現在片子已拍攝完畢、各分東西，八卦媒體也宣稱他們「戲散情也散」，退回好朋友的位置。

外界對湯姆克魯斯的印象一直是「工作至上、其他都可暫時擺在一邊」，就連愛情和家人也不例外。自從在電視節目中跳沙發表明對凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）的愛之後，他再也沒有公開坦承任何戀情，媒體雖然時不時仍報導他的緋聞，卻顯得自說自話，缺乏說服外界的證據。

湯姆克魯斯（右）和海莉艾特沃在「不可能的任務7」有很多對手戲。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（右）和海莉艾特沃在「不可能的任務7」有很多對手戲。（路透資料照片）

這一次和海莉艾特沃也是如此。因扮演漫威電影中首代「美國隊長」（Captain America）—史蒂夫羅傑斯最愛、探員佩姬卡特而走紅的海莉，一和湯姆克魯斯共事沒多久，就被英國「太陽報」稱彼此陷入熱戀，她常出入他在倫敦的豪宅，極有可能成為下一任湯嫂。

今年7月他們一起去看溫布頓網球賽，則被解讀成「公開約會」，八卦雜誌立刻宣稱海莉獲得阿湯養子女的認可，他已經在計畫婚禮⋯⋯其實溫布頓網球賽並非只有他們同行，漫威「螳螂女」（Mantis）龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）同樣也是來賓之一，她亦是「不可能的任務7」女性要角，阿湯和海莉不會不理她，然而三人開心看球，最後卻被傳成是阿湯和海莉去約會。

海莉艾特沃（左起）、湯姆克魯斯、龐克萊門捷夫一起去看溫布頓網球賽，還留下開心合照...
海莉艾特沃（左起）、湯姆克魯斯、龐克萊門捷夫一起去看溫布頓網球賽，還留下開心合照。（取材自Instagram）

「太陽報」指湯姆克魯斯、海莉艾特沃一年多辛苦的拍片過程，加上「不可能的任務7」意外狀況連連，兩人共同面對，感情突飛猛進。海莉和傳說中的醫師男友已在去年分手，剛巧可以讓阿湯走進她心中，和阿湯一度難分難捨，可是片子一殺青，兩人各忙各的、不再形影不離，就濃情轉淡。

對此，湯姆克魯斯和海莉艾特沃一如預期都沒有回應，任憑八卦刊物自圓其說。

海莉艾特沃扮演漫威影片中的「卡特探員」為觀眾熟知。（取材自IMDb）
海莉艾特沃扮演漫威影片中的「卡特探員」為觀眾熟知。（取材自IMDb）

湯姆克魯斯 八卦 英國

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