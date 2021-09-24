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「艾蜜莉在巴黎」第2季劇照曝光 莉莉柯林斯造型搶眼

聯合新聞網 楊詩涵
艾蜜莉和閨密們接下來會在巴黎有什麼冒險、互動與收穫，都讓人期待。圖／取自IG
艾蜜莉和閨密們接下來會在巴黎有什麼冒險、互動與收穫，都讓人期待。圖／取自IG

爆紅的美劇NETFLIX「艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）」第二季即將上線，雖然日期未定，但官方釋出了全新的9張劇照，讓粉絲們相當期待莉莉柯林斯（Lily Collins）的更多穿搭，而她在巴黎的職場、感情生活，也引人好奇接下來會有什麼樣的發展。

艾蜜莉在巴黎的各種美食、美景場面，在無法自由旅行的當刻，也是讓劇迷們一解旅行想望...
艾蜜莉在巴黎的各種美食、美景場面，在無法自由旅行的當刻，也是讓劇迷們一解旅行想望的美好畫面。圖／取自IG

「艾蜜莉在巴黎」讓莉莉柯林斯成為近兩年的「甜美精靈」代表，不僅因為劇中的新鮮感穿搭，讓人看到她的多變風格，也為她拿下金球獎提名的肯定，今年先是成為法國精品卡地亞（CARTIER）的Clash [Un]limited珠寶系列和Double C de Cartier肩背包的形象大使，而後又在IG發表結婚的喜訊，穿上超美的RALPH LAUREN手工訂製婚紗，在美國科羅拉多州溫泉度假村Dunton Hot Springs的奢華牧場舉辦婚禮，而今「艾蜜莉在巴黎」第二季即將呈現，堪稱是莉莉柯林斯星運大開的時光。

艾蜜莉在巴黎的感情生活、與閨密的點點滴滴，將延續第一季成為一大看點。圖／取自IG
艾蜜莉在巴黎的感情生活、與閨密的點點滴滴，將延續第一季成為一大看點。圖／取自IG

早前曝光的最新預告片，暗示艾蜜莉和天菜主廚加百列（Lucas Bravo）似乎餘情未了，她在巴黎會有什麼新的感情對象也讓人期待；此外，她的法國上司Sylvie雖然不改各種諷刺、冷眼的機鋒，發信給艾蜜莉在芝加哥的上司Madeline，表示她希望艾蜜莉在巴黎的任期可以延長，文情並茂提到艾蜜莉自我感覺良好、不諳法文又缺乏奢侈品銷售經驗，語帶嫌棄卻又摸摸頭表示艾蜜莉與同事相處愉快，不知道編劇Darren Star又要怎麼安排這些職場生死鬥的情境。最可愛的看點當然還是艾蜜莉和閨密Mindy（Ashley Park）、Camille（Camille Razat）相處的各種美好時光，先行釋出的9張劇照，讓劇迷更加期待可以趕快看到第二季上架。

艾蜜莉與同事、閨密的各種故事，是最令劇迷期待的部分之一。圖／取自IG
艾蜜莉與同事、閨密的各種故事，是最令劇迷期待的部分之一。圖／取自IG

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