名模琳達伊凡吉利斯塔指控冷凍溶脂失敗 求償五千萬

超級名模琳達伊凡吉利斯塔(Linda Evangelista)2014年9月參加一個慈善活動。(Getty Images)

1990年在流行時尚圈叱吒風雲的超級名模琳達伊凡吉利斯塔(Linda Evangelista)，本周稍早已向紐約 聯邦法院遞狀控告Zeltiq公司醫療疏失、廣告誤導、未告知消費者冷凍溶脂瘦身的副作用風險。56歲的她在訴狀中指出，接受冷凍溶脂結果失敗，導致身體「嚴重變型」，出現反常脂肪增生(Paradoxical Adipose Hyperplasia，PAH)，不敢出門，已經五年沒有工作 收入，索賠共計5000萬元。

琳達伊凡吉利斯塔22日在Instagram發文寫道：「今天我跨出一大步，要糾正一個讓我飽受痛苦的錯誤，過去五年來我一直都默默隱藏。」她寫道，很多粉絲納悶為何其他超級名模仍然活躍，但她卻沒有工作，「原因就是Zeltiq公司的冷凍溶脂(CoolSculpting)害我身體嚴重變型」。

她在文中寫道，接受冷凍溶脂療法之後，脂肪細胞未減反增，讓她身體留下「永久改變」，兩度接受矯正手術，承受巨大疼痛，卻沒能挽救成功。她說，最後的結果就像媒體報導形容的，「變得讓人認不出來」。

她指出，出現反常脂肪增生的結果，是接受冷凍溶脂瘦身療法之前根本不知道的風險，不但生活變得天翻地覆，還陷入嚴重憂鬱症 ，自我厭惡，不敢出門。

隸屬於美容集團Allergan Aesthetics的Zeltiq公司，並未回覆有線電視新聞網(CNN)採訪要求。

琳達伊凡吉利斯塔21日向紐約聯邦法院遞狀控告Zeltiq醫療疏失、廣告誤導、未告知消費者冷凍溶脂瘦身的副作用風險。訴狀中寫道，她在2015年及2016年間兩度接受冷凍溶脂瘦身療法，希望減少大腿、腹部、背部、身體兩側及下巴脂肪，但卻出現反常脂肪增生，矯正手術也無效。

琳達伊凡吉利斯塔向Zeltiq求償共計5000萬元的收入損失及精神傷害賠償，理由是身為模特兒卻再也無法有工作，從2016年以來完全無法再靠當模特兒賺取酬勞。