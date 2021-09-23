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裘莉、小布再打官司 密謀出售法國莊園引爭端

記者陳建嘉／即時報導
安琪莉娜裘莉(右)為了與布萊德彼特爭奪小孩監護權、財產，打官司已有數年還沒有結論。(路透資料照片)
安琪莉娜裘莉(右)為了與布萊德彼特爭奪小孩監護權、財產，打官司已有數年還沒有結論。(路透資料照片)

安琪莉娜裘莉、布萊德彼特鬧婚變，官司拖了5年仍沒結果，最近外媒又爆出2人爭奪他們在法國科爾朗的一座價值1.4億歐元（約1.6億美元）的莊園，他們雖共同持有股份，不過裘莉卻密謀出售一半的股權，讓小布憤而提告。

根據英媒「每日郵報」報導，這座莊園佔地1000英畝，是裘莉和小布在2014年舉行秘密婚禮的地方，而在小布的訴訟文件中，一開始小布擁有6成股權，裘莉則握有4成，不過2人結婚之後，小布移轉1成股權給裘莉，夫妻各持一半股份，原是美事一樁，但在裘莉決定私下出售股權，沒有過問小布的意見，讓他極為不滿，才決定提告。

小布、裘莉的婚姻官司目前仍未解，小布雖在今年6月勝訴獲得共同監護權，但是裘莉揚言將會上訴到最後一刻，當時還想讓自己的子女出席法院作證，但法官並未批准，看來這場官司還有得打。

強尼戴普出席聖薩巴斯提安影展，獲頒傑出成就獎，由於他近年捲入家暴醜聞，導致他主演的2大招牌系列「神鬼奇航」、「怪獸與牠們的產地」都被換角，不過他仍堅持「我會永遠帶著史傑克船長這個角色，到世界各地」，面對外界的批判言論，他受訪時無奈表示，自己是「取消文化」的受害者，提到目前網路上的各種抵制、攻擊言論，使他一舉一動都遭受抨擊，「有些社會運動的發起本意本來是好的，但現在已經完全失控了」。

安琪莉娜裘莉(右)與布萊德彼特的官司迄今仍無結論。(路透資料照片)
安琪莉娜裘莉(右)與布萊德彼特的官司迄今仍無結論。(路透資料照片)
強尼戴普日前出席聖薩巴斯提安影展，痛批「取消文化」已經過頭，自己是受害者。(法新...
強尼戴普日前出席聖薩巴斯提安影展，痛批「取消文化」已經過頭，自己是受害者。(法新社)

裘莉 小布 家暴

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