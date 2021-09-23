相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

疫情期間，康康不剪不染，造型變成另一個人。圖／康康提供

54歲的康康，因疫情 期滿頭白髮盡現，最近接了新節目，才決定走出家門染黑、剃鬍，他笑說：「這段期間，原本留平頭的蔡小虎頭髮都炸開了，瓜哥也開始綁辦子，我是少年白，不接工作 時，自然就好。」

這兩年演藝工作銳減，加上要照顧兩個小孩，康康生活作息大改變，過去曾「醉生夢死」，如今卻早早6點就起，陪兒子吃早餐、弄上學，生活規律但他調適極好，有一回錄「超級夜總會」遇上黃西田，閒聊到當年主持節目時訪問黃西田，因宿醉曾錄到一半自己喊「卡」衝去廁所嘔吐，問黃西田記不記得？黃說：「印象深刻，這是在我演藝生命中覺得不可思議的事，明明很有才華，卻喝成這樣，我覺得可惜，但沒跟你多說。」

康康對於過去靡爛生活覺得抱歉，「西田大哥說，當年他看在眼底，卻沒提醒我，是知道那時的我絕對聽不進去。」

他當紅時手上同時多個節目，跟吳宗憲搭檔「食字路口」也常帶醉意前往，自覺年輕體力好，什麼都無所謂；如今則早睡早起，沒事就運動、跑步，人生進入另一個階段。

有趣的是，康康是年輕時頭髮就白了，沒染髮會變另一個造型，疫情期間不工作就不染了，那天去開會，戴著口罩 、眼鏡、畫家帽，工作人員問他：「是在模仿周星馳？」他聽了大笑。

康康說，人生到這個階段，只有家人和健康是真的，尤其龍劭華驟逝讓他感觸良多，「當年拍『花甲』時我演他弟弟，見面第一場戲就打架，NG了好多次，我是綜藝咖，拍戲常要漫長等待，我覺得很累，曾問過龍哥，為何這年紀，名、利什麼都有了，還要這麼拚，他告訴我，沒拍戲，就沒存在感了，所以他喜歡做這件事，拍完後他常會親切問我『鬥陣仔，要不要載你去高鐵』，那些片刻，我都不會忘記。」

他上一次主持節目是2018年的「歌神請上車」，後來遇演藝圈不景氣，他停了兩年多，期間做唱片、上通告，也有廣告代言，生活其實過得去，而新節目即將展開，已如火如荼定裝，他即將結束白髮、蓄鬍造型。