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記者問姬蓮「有沒有請教柴契爾夫人」 被諷「通靈」

記者陳建嘉／即時報導
姬蓮安德森在「王冠」第4季演出柴契爾夫人，演技精湛，獲得艾美獎最佳迷你影集女配角。圖／CATCHPLAY+提供
姬蓮安德森在「王冠」第4季演出柴契爾夫人，演技精湛，獲得艾美獎最佳迷你影集女配角。圖／CATCHPLAY+提供

曾以「X檔案」大紅的姬蓮安德森，近年因演出「性愛自修室」、「王冠」，聲勢翻漲，更因在「王冠」第4季演出柴契爾夫人，演技大受肯定，拿下艾美獎最佳迷你影集女配角，但她獲獎事後受訪，卻被「美國鄉村廣播網絡」節目主持人塔雅哈特詢問，拍這部戲之前，是否有向柴契爾夫人請教？讓她只能尷尬回應「沒有」。

塔雅哈特在訪問之前，一再強調自己是姬蓮的影迷，也非常喜歡「王冠」，「我想要繼續問與柴契爾夫人有關的問題，第一個就是，你是否與她討論過這個角色？」讓現場一陣尷尬，由於英國前首相柴契爾夫人早於2013年離世，當時連「王冠」第一季都還沒開播，更遑論思考由誰來演出柴契爾夫人，所以姬蓮安德森從一開始獲選該角，自然不可能聯繫柴契爾夫人，但她沒有戳破該名記者，而是尷尬回應：「我沒有與柴契爾夫人聊過。」不過姬蓮趕緊轉移話題，表示除了柴契爾之外，英國前首相梅伊也是一名女性，同樣也是非常傑出的領導人。

影片來源：YouTube IndieWire

不過塔雅一番言論，依舊在網路上造成激烈討論，除了指責塔雅不做功課之外，更嘲諷她是否會「通靈」，也有網友提到，也許塔雅是想問「姬蓮從前是否遇過柴契爾夫人」，只是一時口誤說錯，但無論如何，都為艾美獎持續引發討論。

姬蓮安德森演出「王冠」的柴契爾夫人，被美國記者詢問「有沒有請教柴契爾夫人？」讓她...
姬蓮安德森演出「王冠」的柴契爾夫人，被美國記者詢問「有沒有請教柴契爾夫人？」讓她尷尬回應「沒有」。圖／Netflix提供

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