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「沙丘」36年3度改編 歷代主角星運大不同 最年輕最強

記者蘇詠智／專題報導
「沙丘」提摩西夏勒梅（右）與辛蒂亞都已貴為影帝和視后。圖／摘自imdb
「沙丘」提摩西夏勒梅（右）與辛蒂亞都已貴為影帝和視后。圖／摘自imdb

眾星雲集、眾所矚目的科幻史詩大片「沙丘」，在各國上映後都有不錯的首映票房。其實原著小說雖然在歐美科幻迷心目中有經典地位，卻由於人物太多、關係複雜，加上作者放入許多哲學、宗教和生態環境的探討，極不易在一部電影內完整呈現，歷來嘗試挑戰的名導大都鎩羽而歸。

影片來源：YouTube 華納兄弟

最早想要拍「沙丘」的智利鬼才亞歷山卓尤杜洛斯基，分鏡表就畫了30000張，影片預估長達14小時，還開出「每分鐘10萬美元酬勞」請超現實大師達利扮演野心皇帝，很快嚇跑各大片商，最慘的是他12歲的兒子布朗提斯，本要演主角保羅，展開兩年多、每天6小時的訓練，因此學了空手道、柔道、合氣道等，練得身心俱疲，通通都白費。

書中最剛開始才15歲的保羅最後卻都是23、4歲的男星來飾演，大衛林區執導的「沙丘魔堡」祭出一堆名角眾星拱月陪襯第一次主演電影的凱爾麥克拉蘭，凱爾本身是「沙丘」書迷，比沒看過書的大衛更有概念，可惜在製片要求2小時餘講完故事、不允許拖長到3小時情況下，情節如趕火車，沒看過原著的觀眾一頭霧水，影評、票房均不佳。

影片來源：YouTube

凱爾麥克拉蘭迅速從熱門新秀變得乏人問津，還被經紀公司放棄，最後仍是大衛林區伸出援手，找他主演「藍絲絨」才從谷底翻身。和他搭配的西恩楊，一度在好萊塢大紅，卻倔強到得罪奧利佛史東等大咖，本來要演「蝙蝠俠」女主角，又在開拍後沒多久摔馬受傷遭撤換，此後再難翻身。

「沙丘魔堡」凱爾麥克拉蘭（右）和西恩楊，當年一個是新人，一個才剛走紅。圖／摘自t...
「沙丘魔堡」凱爾麥克拉蘭（右）和西恩楊，當年一個是新人，一個才剛走紅。圖／摘自twitter

各方公認「沙丘」篇幅較適合拍成影集，科幻頻道曾拍了「沙丘魔堡2000」、「沙丘之子」兩部迷你影集，將保羅從各方以為的救世主，最終走入悲劇、由一對雙胞胎子女成功取得統治之位的過程完整呈現。尚是新秀的詹姆斯麥艾維扮演保羅的兒子，展現強大潛質，馬上變得炙手可熱。最新電影版男女主角提摩西夏勒梅與辛蒂亞比凱爾麥克拉蘭、西恩楊演「沙丘魔堡」時還小1、2歲，卻已分別是獨立精神獎最佳男主角和艾美獎視后，年紀雖輕卻地位不凡。

詹姆斯麥艾維的星運在演完「沙丘之子」後一路走旺。圖／摘自twitter
詹姆斯麥艾維的星運在演完「沙丘之子」後一路走旺。圖／摘自twitter

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