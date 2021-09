非裔 喜劇男星克里斯洛克今天表示,他確診罹患COVID-19(2019冠狀病毒疾病),並發推文告訴還在觀望的人「接種疫苗 」。

美聯社報導,現年56歲的克里斯洛克(Chris Rock)在推特發文說:「嗨,大家好,我剛發現我染疫了,相信我,你們不會想要這樣的,去接種疫苗。」

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated.