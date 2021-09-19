我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

圖輯／密密麻麻的海地難民跨河...「回去死路一條」

漫威是否在艾美獎創紀錄？「汪達幻視」負重任

記者蘇詠智／即時報導
凱薩琳哈恩在「汪達幻視」表現搶眼，贏得艾美獎最佳女配角有希望。圖／摘自imdb
凱薩琳哈恩在「汪達幻視」表現搶眼，贏得艾美獎最佳女配角有希望。圖／摘自imdb

第73屆艾美獎頒獎典禮於美東時間19日（周日）晚8時舉行，漫威影集「汪達幻視」入圍迷你影集帝后、女配角等大獎，是否勝出備受矚目，典禮也邀來「黑豹媽」安琪拉貝賽特、「尚氣好友」奧卡菲娜和「女鷹眼」海莉史坦菲德等擔任來賓。

過去10年漫威電影雖橫掃全球票房，卻絕少能在重要獎項上獲得肯定，至今也沒人因為扮演漫威英雄或反派拿下最受重視的奧斯卡或艾美獎，但今年情況大不同，「汪達幻視」以舊時代情境喜劇的外觀來包裝超級英雄題材，讓人耳目一新，男女主角保羅貝特尼、伊莉莎白歐森發揮空間很大，女配角凱薩琳哈恩尤其搶眼，3人若有人獲獎，都會寫下漫威新紀錄。

本屆典禮除了北美票房正夯的「尚氣與十環傳奇」女主角奧卡菲娜來站台外，「蟻人」麥克道格拉斯與他的嬌妻凱薩琳麗塔瓊斯、影帝亞德安布洛迪等都是來賓。由於最佳戲劇、音樂喜劇類影集幾乎已無懸念將會是「王冠」、「泰德拉索：錯棚教練趣事多」囊中物，反而迷你影集競爭超激烈，「后翼棄兵」、「東城奇案」、「汪達幻視」難分勝負，主辦單位特別安排典禮壓軸才頒發迷你影集獎。

即將以「女鷹眼」之姿在漫威影視宇宙登場的海莉史坦菲德，是本屆艾美獎頒獎典禮來賓之...
即將以「女鷹眼」之姿在漫威影視宇宙登場的海莉史坦菲德，是本屆艾美獎頒獎典禮來賓之一。（歐新社資料照片）
票房熱片「尚氣與十環傳奇」女主角奧卡菲娜將擔任本屆艾美獎典禮嘉賓。（歐新社資料照...
票房熱片「尚氣與十環傳奇」女主角奧卡菲娜將擔任本屆艾美獎典禮嘉賓。（歐新社資料照片）
麥克道格拉斯與凱薩琳麗塔瓊斯夫妻將在本屆艾美獎頒獎典禮亮相。（路透資料照片）
麥克道格拉斯與凱薩琳麗塔瓊斯夫妻將在本屆艾美獎頒獎典禮亮相。（路透資料照片）
「汪達幻視」角逐本屆艾美獎聲勢不弱，有機會為漫威創下紀錄。圖／摘自imdb
「汪達幻視」角逐本屆艾美獎聲勢不弱，有機會為漫威創下紀錄。圖／摘自imdb

漫威 艾美獎 尚氣

上一則

奧斯卡新風向球 「貝爾法斯特」奪多倫多影展首獎

下一則

韓團ASTRO隊長確診隔離 宣傳活動直接中斷

延伸閱讀

第73屆艾美獎有望創多項紀錄 5大亮點一次看

第73屆艾美獎有望創多項紀錄 5大亮點一次看
「尚氣」被指辱華 劉思慕中文喊話：謝謝中國漫威粉絲

「尚氣」被指辱華 劉思慕中文喊話：謝謝中國漫威粉絲
梁朝偉漫威出道作 差點推掉6000萬港幣

梁朝偉漫威出道作 差點推掉6000萬港幣
「尚氣與十環傳奇」打破原著 顛覆亞裔刻板印象

「尚氣與十環傳奇」打破原著 顛覆亞裔刻板印象

熱門新聞

吳謹言的新劇「我的砍價女王」收視不理想。（取材自微博）

吳謹言新劇收視又翻車 被指走不出延禧影子

2021-09-16 02:26
喬欣(圖)和小五歲男星鄭好被拍到疑似同居。(取材自微博)

喬欣掰了楊洋 同居小5歲男星？

2021-09-18 03:03
梅根福克斯與機關槍凱利一起走星光大道，身上看似啥也沒穿。(取材自Instagram)

娜姐、翹臀珍都輸了？梅根福克斯「全裸」出席頒獎！

2021-09-12 23:44
高圓圓說女兒長得像梳小辮的趙又廷。（取材自微博）

高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷

2021-09-17 02:20
張學友驚喜亮相港姐決賽現場，卻遭到導演批評。（取材自微博）

張學友被批唱功賣弄技巧？ 掀世代之爭

2021-09-16 02:22
林芊妤擁有性感好身材。（取材自Instagram）

「公廁野戰」音檔流出 父罵丟臉女星崩潰

2021-09-11 02:14

超人氣

更多 >
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點
李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態