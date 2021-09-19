漫威是否在艾美獎創紀錄？「汪達幻視」負重任

凱薩琳哈恩在「汪達幻視」表現搶眼，贏得艾美獎最佳女配角有希望。圖／摘自imdb

第73屆艾美獎 頒獎典禮於美東時間19日（周日）晚8時舉行，漫威 影集「汪達幻視」入圍迷你影集帝后、女配角等大獎，是否勝出備受矚目，典禮也邀來「黑豹媽」安琪拉貝賽特、「尚氣 好友」奧卡菲娜和「女鷹眼」海莉史坦菲德等擔任來賓。

過去10年漫威電影雖橫掃全球票房，卻絕少能在重要獎項上獲得肯定，至今也沒人因為扮演漫威英雄或反派拿下最受重視的奧斯卡或艾美獎，但今年情況大不同，「汪達幻視」以舊時代情境喜劇的外觀來包裝超級英雄題材，讓人耳目一新，男女主角保羅貝特尼、伊莉莎白歐森發揮空間很大，女配角凱薩琳哈恩尤其搶眼，3人若有人獲獎，都會寫下漫威新紀錄。

本屆典禮除了北美票房正夯的「尚氣與十環傳奇」女主角奧卡菲娜來站台外，「蟻人」麥克道格拉斯與他的嬌妻凱薩琳麗塔瓊斯、影帝亞德安布洛迪等都是來賓。由於最佳戲劇、音樂喜劇類影集幾乎已無懸念將會是「王冠」、「泰德拉索：錯棚教練趣事多」囊中物，反而迷你影集競爭超激烈，「后翼棄兵」、「東城奇案」、「汪達幻視」難分勝負，主辦單位特別安排典禮壓軸才頒發迷你影集獎。