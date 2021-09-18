第73屆艾美獎有望創多項紀錄 5大亮點一次看

美國電視界盛事艾美獎（Emmy Awards）將於19日登場。美聯社

美國 電視界盛事艾美獎（Emmy Awards）將於19日登場，外界看好本屆入圍 者能創下不少歷史紀錄，但也因疫情升溫，僅有少數來賓能在保持社交距離下參與現場典禮。

以下為第73屆艾美獎艾美獎的5大看點：

● 「火線重案組」影星逝世後獲獎？

美國男星麥可．肯尼斯．威廉斯（Michael K. Williams）9月初疑似因吸毒過量過世，但他在有線頻道HBO製作的犯罪影集「火線重案組」（The Wire）飾演李特（Omar Little）一角，將永被觀眾緬懷。

麥可．肯尼斯．威廉斯被看好能以恐怖影集「逃出絕命村」（Lovecraft Country）奪下戲劇類最佳男配角，許多觀眾也盼他能加入瑞典女星英格麗褒曼（Ingrid Bergman）之列，在死後獲頒艾美獎。

● 首位跨性別最佳女主角？

FX付費頻道中，描述1980年代紐約地下舞廳文化的影集「豔放80」（Pose），已為同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）族群的發展推進不少。

兩年前，劇中的比利波特（Billy Porter）成為首位奪得艾美獎戲劇類最佳男主角的公開出櫃非裔男星。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）記者奧多納（Michael Ordona）告訴法新社，比利波特的同劇主演MJ羅德里格斯（MJ Rodriguez），今年有望成為首位拿下最佳女主角的跨性別演員。

但奧多納補充，MJ羅德里格斯想寫艾美獎紀錄恐不大容易，因為在「王冠」（The Crown）中飾演英國黛安娜王妃的艾瑪可林（Emma Corrin）也獲得許多讚譽。

●「使女的故事」恐淪「最大輸家」？

葫蘆網（Hulu）推出「使女的故事」（The Handmaid's Tale），在2017年成為首部贏得艾美獎戲劇類最佳影集的串流平台劇，但這部由伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）主演的影集自此風光不再，無論影評人評價和獲獎情形皆然。

「使女的故事」在本屆艾美獎獲得21項提名 ，但於提前頒發的技術創意項目毫無斬獲，若19日在主要項目上也全數落空，這部反烏托邦影集將寫下史上單年「最大輸家」難堪紀錄。

●Netflix能否平高懸47年紀錄？

影視串流平台Netflix已在艾美獎技術創意項目滿載而歸，如果能於主要項目收獲10座獎，就能打平哥倫比亞廣播公司（CBS）1974年狂掃44項大獎的單年最多紀錄。

以西洋棋為主題的「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）今年已在技術創意方面囊括9座獎，除將爭最佳迷你影集、最佳導演，女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）也有機會為「后翼棄兵」再下一城。

英國王室歷史劇「王冠」不僅有望成為最大獎戲劇類最佳影集得主，也是演員類獎項的領頭羊，已在3月拿下金球獎的艾瑪可林、喬許奧康納（Josh O'Connor）、吉蓮安德森（Gillian Anderson）皆有機會站上頒獎台。

●部分入圍者被拒於典禮門外

去年艾美獎因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，典禮改採視訊進行，今年雖恢復實體舉辦，但僅有少數幸運的入圍者能現場參與盛會。

過往艾美獎有4000名至6000名來賓觀禮，今年則限縮至500人且在戶外進行，每項提名最多僅有3張邀請函。

此規定對最佳戲劇類、喜劇類和迷你影集的入圍者而言相當為難，因為每個節目通常都有許多製作人並列入圍且應有資格參加典禮。