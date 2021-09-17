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「金法尤物」20年不變 瑞絲薇絲朋染金髮變身熱血記者

記者陳建嘉／即時報導
瑞絲薇絲朋以「金法尤物」走紅。圖／摘自推特
瑞絲薇絲朋以「金法尤物」走紅。圖／摘自推特

相隔2年，受疫情影響延期九個月後才開拍的Apple TV+ 熱門影集「晨間直播秀」，由珍妮佛安妮斯頓和瑞絲薇斯朋兩大好萊塢甜心主演。其中瑞絲薇斯朋在劇中重新染上金髮，容貌和20年前「金法尤物」，竟沒有太大差別。

45歲瑞絲薇絲朋曾以電影「金法尤物」一舉拿下金球獎、MTV電影獎等最佳女演員獎項，一頭金髮成為她的招牌標記。在「晨間直播秀」第2季中，瑞絲薇絲朋時與珍妮佛安妮斯頓同台飆戲，劇中扮相釋出讓網友驚覺20年來完全沒變！

「晨間直播秀」劇情描述美國知名電視台製作的當紅早晨新聞節目「晨間直播秀」，因主播爆出性醜聞，一連串職場性平權、受害者心理和旁觀者默許等問題接連浮出，瑞絲薇絲朋飾演的熱血記者「布萊德莉」被迫與珍妮佛安妮斯頓飾演城府極深的節目主播「艾力克絲」攜手合作，拯救正在分崩離析的電視台。

日前瑞絲薇絲朋透過IG分享了一張「晨間直播秀」的幕後照片，引起大批粉絲興奮留言表示支持。有網友指出，瑞絲薇絲朋在新作品的扮相，與20年前他在電影《金法尤物》中的劇照對比，驚嘆：「完全沒變！」招牌金髮與甜美笑容，根本看不出歲月的痕跡。「晨間直播秀」第2季今起正式開播。

瑞絲薇絲朋霸氣回歸「晨間直播秀」第2季。圖／摘自IG
瑞絲薇絲朋霸氣回歸「晨間直播秀」第2季。圖／摘自IG
瑞絲薇絲朋在「晨間直播秀」第2季繼續有吃重表演。圖／APPLE TV+提供
瑞絲薇絲朋在「晨間直播秀」第2季繼續有吃重表演。圖／APPLE TV+提供

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