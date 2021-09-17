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「玉婆」首任婚禮伴娘、「七對佳偶」主角金鮑慧兒去世

記者蘇詠智／即時報導
好萊塢黃金年代的歌舞片紅星金鮑慧兒去世，享壽92歲。（美聯社）
好萊塢黃金年代的歌舞片紅星金鮑慧兒去世，享壽92歲。（美聯社）

美國資深女星金鮑慧兒(Jane Powell)於16日晚間在康乃狄克州的家中自然去世，享壽92歲。她童年時就因為能歌善舞，隨著劇團巡迴表演，因緣際會下和米高梅簽下一紙合約，在該公司待了13年，一度成為歌舞片的台柱，但當米高梅決定停產歌舞片，她的電影事業立刻陷入危機，其他電影公司也都和米高梅一樣放棄了曾經大受老美喜愛的歌舞電影，她也不得不再此回到舞台上，繼續巡迴演出的生活。

金鮑慧兒年紀輕輕就在米高梅因為歌舞方面的才華被力捧，那時她比她小了兩歲多的伊麗莎白泰勒，平常都只能於拍片空檔一起接受片廠聘請的老師來幫她們上3個小時的基本學校課程，因而她與童年時就是電影演員的麗莎算是同學，彼此也曾有過合作的機會。那時由於麗莎才剛要從女童長成少女，雖然並未有一般童星的尷尬期，還是顯得過於嬌豔，金鮑慧兒看來清純無邪的臉孔，比較是正牌女主角的典型氣質，因此兩人合作的「玉女嬉春」，金鮑慧兒無論排名或戲份都在麗莎之上，一度比麗莎更被米高梅看重。這並沒有太影響兩人之間的相處，甚至麗莎的第一段婚姻，金鮑慧兒還是伴娘，而金鮑慧兒的第一次婚禮，也找了麗莎當伴娘，結果彼此的第一段婚姻都以離異作收，麗莎後來一生中共結了8次婚，金鮑慧兒也梅開5度，她自我解嘲：「 還好我們兩個之後都沒幫別人當伴娘了，不然我們都可以靠這個當一輩子的職業呢。」

1950年代初期，金鮑慧兒頂替懷孕的茱蒂嘉蘭，和舞王佛雷亞斯坦合演「龍鳳花燭」，聲勢再往上揚，她笑言米高梅當時只能把角色派給她，因為旗下的其他女星不管是美豔派的拉娜透納或是歌舞片常客伊漱蕙連絲、雪特卻麗絲等，大家都在懷孕。「龍鳳花燭」之後，金鮑慧兒再為米高梅主演了「七對佳偶」，米高梅本來沒把此片視為票房希望所寄，不料觀眾反應好得出奇，影評亦大讚，最後成為全美該年度賣座第7名的巨片，亦是金鮑慧兒畢生的代表作。

然而爬上巔峰就是走下坡的開始，眼看米高梅已經不想再拍歌舞片，金鮑慧兒趕在被踢出門之前自己先走人，以為別家片場還有發展的機會，哪知大家突然都不再拍歌舞片了，電影事業被迫結束。回到舞台上，她又繼續再演了快40年的歌舞劇，直到70歲時再也唱不上高音，不想變成第2流的表演者，她開始改演不用唱歌的嚴肅戲劇，晚年則在「愛之船」、「推理女神探」等影集客串，2002年她在「法網遊龍：特案組」露臉，之後零零星星有幾次公開表演，在第5任丈夫去世後，她賣掉兩人共有的曼哈頓公寓，搬回他們曾一起居住的康乃狄克州的家，在此度過餘生。

「七對佳偶」是金鮑慧兒（左）畢生最著名的代表作。圖／摘自imdb
「七對佳偶」是金鮑慧兒（左）畢生最著名的代表作。圖／摘自imdb
金鮑慧兒（左）在「玉女嬉春」中無論排名或戲份都高過伊麗莎白泰勒（右）。圖／摘自m...
金鮑慧兒（左）在「玉女嬉春」中無論排名或戲份都高過伊麗莎白泰勒（右）。圖／摘自movieforums

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