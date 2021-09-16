住一晚竟然要一部小車的錢 Rosé在首爾度假好奢華

Rosé日前在首爾Paradise City酒店度假，網友注意到住宿的價格相當奢華。圖／取自IG

BLACKPINK的Rosé和2NE1的CL在2021 Met Gala大大露臉，成為韓星首度獲邀出席走紅毯的嘉賓，引起眾多討論，而Rosé在去紐約 之前，曾在距離首爾市中心1.5小時車程近郊的Paradise City（天堂城市）頂級酒店度假玩耍，釋出照片也引發網也熱烈回應，咋舌於酒店住宿的高昂房價。

Paradise Hotel & Resort只是Paradise City的一小部分，俯瞰飯店與泳池已十足奢華。圖／皆取自IG

Rosé發表多張照片，分別是在泳池、房間、浴室場景的美照，看得出來難得不用工作的假期，她也感到相當珍惜、開心，tag了飯店名稱Paradise Hotel & Resort，好奇的網友上網查到皇家 套房的別墅泳池大約284坪，每晚要價2,000萬韓元、相當於美金1.8萬元；尊貴套房則是大約138坪，每晚1,000萬韓元、約美金9000元，該酒店以保護客人隱私的頂級管家制度為主，備有隱密的入口、電梯和停車場，也成為明星度假、休閒的去處。事實上Paradise Hotel & Resort只是Paradise City的其中一部份，在這座廣袤的園區還包括以藝術為訴求的奢華Art Paradiso精品酒店、幻樂堡夜間遊樂園 、占地4層樓的夜店、汗蒸水療中心、博奕場、商店街等等，李敏鎬周邊商品也在此商城開設專門店，韓劇《德魯納酒店》亦曾在此區飯店內的大廳取景，拍攝呂珍久去酒店報到的首一天、以及IU數度走下迴旋梯的場景。

飯店的迎賓擺設讓Rosé相當開心。圖／皆取自IG

從Rosé分享的照片中，包括氣球迎賓禮、桌上的小熊娃娃和水果點心等，應是飯店為她精心準備，至於住房是自費或贊助就不得而知了，只是粉絲們也相當開心，可以看到Rosé穿著淡綠色平口洋裝、露出白皙美腿的照片，各式自拍看得相當滿足，一窺偶像的度假時光。