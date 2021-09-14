龍劭華猝逝 醫院記者會2度取消 明早對外說明

龍劭華猝逝，原本醫院當地今晚要對外說明急救過程，但家屬不同意，改成經紀人原訂晚間10點30分到醫院來受訪，最後一刻仍取消，延至明天才對外說明。記者張議晨／攝影

台灣 68歲資深藝人龍劭華猝逝，家屬、經紀人連夜從台北趕往高雄處理後事。原本當地今晚8點40分，阮綜合醫院要對外說明急救過程，但家屬不同意。改成經紀人原訂晚間10點30分到醫院來受訪，最後一刻仍取消，延至明天才對外說明。

據了解，龍劭華今天下午人在房內疑心臟不舒服，一度有聯繫櫃台，後來又說沒事，沒去看醫生。高雄市苓雅警分局表示，為求慎重，鑑識人員第一時間到場採證，確認房內沒有打鬥痕跡、沒有被破壞，龍劭華衣著完整倒在床邊地板，房間桌上只有早上劇組人員幫他買的興隆居早餐，但只有吃一點點。

龍劭華與劇組團隊約60人，8 月31日投宿高雄市苓雅區八五大樓27樓的日租旅館 ，在高雄拍台視八點檔連續劇「美麗人生」 ，龍劭華一個人住一間房，今天沒拍戲，中午左右，劇組人員還跟他聯繫約今晚一起晚餐，晚間卻聯絡不上人，敲房門也無人回應，請業者來開門才見龍劭華倒臥床邊地板，送醫前已無生命跡象。

高雄市議員擬參選人黃彥毓曾參與戲劇「愛琳娜」，黃彥毓說，他在劇中飾演醫生，龍劭華演他的病人，龍精湛演技，讓他相當佩服。

黃感嘆龍劭華走得太瀟灑，「謝謝您對台灣戲劇的付出！」