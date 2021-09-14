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縱橫演藝圈42年 龍劭華棄嬰受虐封帝人生落幕

記者陳慧貞／即時報導
龍劭華曾出過「戲台上的浪子」半自傳描繪自己的前半生。圖／摘自臉書
龍劭華曾出過「戲台上的浪子」半自傳描繪自己的前半生。圖／摘自臉書

金鐘影帝龍劭華14日突爆暈倒送醫不治，享壽68歲，噩耗傳來，令演藝圈震驚，留給粉絲無限遺憾。龍劭華演技精湛，什麼角色都能演，他的人生也如戲，兒時被父母棄養，遭養父虐待，50歲透過節目才找到生母，一生傳奇比8點檔還坎坷。

龍劭華曾出版過「戲臺上的浪子」半自傳書，闡述童年受虐、星路歷程，提到剛踏入演藝圈時，常有一頓沒一頓，曾半年內身上沒超過新台幣500元(約18美元)，靠生力麵度日，一度還欠債跑路，鬱卒到拿香到養父墓前開罵：「為什麼你死了，你兒子跟你一樣在跑路，你怎麼可以！讓我像你一樣。」怪養父沒保佑。

龍劭華詮釋角色揮灑自如、渾然天成，人生共7度入圍金鐘獎、1度獲金馬獎提名，2度拿下金鐘獎迷你劇、戲劇節目男主角，但他因童年受虐，曾被養父關在雞籠裡，導致成年後仍有幽閉恐懼症、懼高症，跳海、跳樓、火燒戲成了他演戲罩門。

早年坎坷人生、歲月淬鍊，造就龍劭華直來直往的性格，過去他5度與獎項擦身而過時，曾兩度砲轟金鐘評審「吃大便」，結果被冠上「大砲」封號，外界總以為他愛轟人，但他後來受訪表示謹記資深導播龐宜安對他說的話「理直和氣、得理饒人」，「這8個字，看起來容易，對以前的我，真的是一種修煉、修養。」也說：「以前不懂事也好、沒長大也好，做過的事，敢做敢當，我不後悔，但現在歲數到了，有些話擺在心裡就好，不一定要說出口，多考慮個5秒，就會覺得說那些話沒意義了。」

龍劭華驟逝，粉絲哀痛不已。圖／摘自臉書
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