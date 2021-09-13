艾美獎技術類氣勢如虹 「后翼棄兵」有望成最大贏家

「后翼棄兵」在艾美獎創意技術類已先拿下9座獎，氣勢如虹。圖／摘自Netflix

美國電視最高榮耀艾美獎提前頒發部分獎項，去年超夯的Netflix 「后翼棄兵」在技術與創意項目連奪9大獎，氣勢如虹，19日(周日)舉辦的主要項目頒獎典禮上有望再下好幾城，廣受看好成為今年最大贏家，也將令Netflix領先各平台與頻道，在總獎數上奪冠。

從這5、6年來的艾美獎得獎名單，看得出Netflix等影音串流平台逐漸取代傳統頻道，無論是無線或有線，成為當紅炸子雞。昔日總能輕鬆碾壓Netflix的HBO，在神劇「冰與火之歌：權力遊戲」下檔後就顯得欲振乏力，集團內力捧的串流平台HBO Max的節目成績還追不上Netflix，想恢復昔日榮光得再加把勁。

「后翼棄兵」拿下最佳迷你影集攝影、服裝設計、化妝等9項獎，尚未揭曉的獎項中則提名了最佳迷你影集、最佳迷你影集女主角、最佳迷你影集男配角、最佳迷你影集女配角、最佳迷你影集編劇、最佳迷你影集導演等6項獎，只要6項中拿到5項，就能再創史上獲獎最多迷你影集的紀錄，之前紀錄保持者是拿下13項獎的HBO「約翰亞當斯」。

在迷你影集項目中，「后翼棄兵」本就呼聲極高，其他對手包括Disney +「汪達與幻視」、HBO「東城奇案」皆較不被看好，但在女主角這一項，「后」劇亮眼當紅小美人安雅泰勒喬伊碰上「東」劇演技爐火純青的影后凱特 溫絲蕾，要勝出就不那麼簡單，勢必有番激戰。

「汪達與幻視」替漫威拿下幾座艾美獎的技術類獎項，也創下該公司的歷史。同在Disney+播映的「星際大戰」相關影集「曼達洛人」拿到7項技術類獎項，要是在主要項目頒獎典禮上還有斬獲，也能成為今年的贏家之一。至於喜劇類影集方面，各方最看好Apple TV+「泰德拉索：錯棚教練趣事多」大勝。