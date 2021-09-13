奧斯卡影帝傑夫布里吉：癌症跟染疫相比簡直小事一樁

奧斯卡影帝傑夫布里吉罹患淋巴癌，左為他的妻子。（Getty Images）

患有淋巴癌的71歲奧斯卡 影帝傑夫布里吉(Jeff Bridges)13日在個人網站撰文寫道，接受化療期間感染新冠病毒，如果要比較罹癌與染疫的感受差別，相形之下癌症 簡直「小事一樁」(a piece of cake)。他寫道：「新冠病毒把我折磨得慘兮兮，不過現在我兩劑疫苗 都已打完，也覺得身體好多了。」

傑夫布里吉以「瘋狂的心」(Crazy Heart)在2010年榮獲奧斯卡最佳男主角。他在13日的個人網站文章中寫道，淋巴癌(lymphoma)病情已經緩解，染疫之後如今身體狀況終於好轉，如果比較癌症與新冠病毒，「癌症簡直就是小事一樁」。

他在中文寫道，癌症病情已經減輕，一個9x12的腫塊如今縮小到只剩彈珠般大小而已。

談到感染新冠病毒的感受，這位男星在文中寫道，染疫之後身體能夠迅速改善，都是疫苗的功勞。他指出：「新冠病毒把我折磨得慘兮兮，不過現在我兩劑疫苗都已打完，也覺得身體好多了。」

傑夫布里吉表示，今年3月接受化療期間，因為曝露新冠病毒而遭到傳染。他說，妻子也同樣確診染疫，後來還住院五天接受治療，但他自己則整整住院五周。

他寫道：「我住院這麼久的原因是，我的免疫系統因為化療的關係而變差。」他指出：「感染新冠病毒讓我的癌症相形之下簡直小事一樁。」

他指出，染疫之後因為承受劇烈疼痛，有時候忍不住徹夜哀嚎，「感覺彷彿就在天國門口徘徊」。

這位男星在文中透露，直到最近之前都還需要接受氧氣補充，才有辦法行走。他寫道，給氧機的機械聲音讓他想到「黑武士達斯維達」(Darth Vader)。

傑夫布里吉寫道，所幸透過治療，有辦法在女兒海莉(Hayley)婚禮上陪著女兒走過紅毯，還能不靠氧氣機在女兒婚禮上與女兒共舞。