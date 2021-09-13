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歌后艾拉妮絲莫莉塞特 自曝15歲曾多次遭強暴

記者蘇詠智／即時報導
加拿大歌后艾拉妮絲莫莉塞特坦言少女時期曾多次遭性侵。（路透資料照片）
加拿大歌后艾拉妮絲莫莉塞特坦言少女時期曾多次遭性侵。（路透資料照片）

曾獲葛萊美獎、全美與全英音樂獎等多重肯定的加拿大歌后艾拉妮絲莫莉塞特，以「小碎藥丸」專輯成為樂壇女性主義之聲代表，今年秋天一部關於她的紀錄片即將播出，她卻不願意為首映站台，各方好奇中間出了什麼問題？她則語出驚人透露，在15歲時曾被一堆男性強暴，直到幾年後才明白自己被占了便宜。

艾拉妮絲坦承少女時期的這些經歷，花了她許多看心理醫生的時間才能讓自己正視是不是在過程中成為受害者，她以前總覺得那都是她同意之下發生的，卻一直被提醒：「妳當年才15歲，妳不可能在15歲能夠同意這些事。」現在她終於清楚明白，也整個改變看法：「他們都是一群戀童癖，我碰到的就是法律上認定的強暴，就算加拿大現在也把能同意這種事的法定年齡拉高到16歲了。」

她其實並不是沒有向外求援，可是總被刻意避開，大家要不都充耳不聞，要不就感到尷尬趕快逃走。她很氣有人質疑為什麼受害女性總是等到十多年後才講出自己的昔日苦痛，對她們的動機有疑慮，嗆道：「那些『女人為什麼等這麼久才要講』的疑問，拜託，女人沒有等，是我們的文化傾向不去聽。」

所以她那些控訴男性的歌詞，字字句句都是過往傷痛所催化，才那麼有動人的力量。她成名之後曾和同樣跟她都是加拿大青少年演員出身的萊恩雷諾斯交往，甚至訂婚，卻沒有順利步上紅毯。當年萊恩的聲名不及她，現在萊恩成為影壇A+級大牌，行情後來居上，彼此走上不同的人生道路。

加拿大 葛萊美

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