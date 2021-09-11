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真的殺青了？「不可能的任務7」燈光師宣布：任務完成

記者蘇詠智／綜合報導
「不可能的任務7」人員慶祝片子終於殺青。（取材自Instagram）
「不可能的任務7」人員慶祝片子終於殺青。（取材自Instagram）

受到新冠肺炎影響，進度一再延誤的湯姆克魯斯（Tom Cruise）大片「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7），終於正式殺青了？

該片燈光師馬丁史密斯日前在社群網站上發布圖文，只見照片裡他和另兩位人員舉起巨大的電影打板，上面片名寫著「M：I VII」（不可能的任務7），註明「任務完成 2020-2021」，他在文中稱這是「拍過最艱難的電影」，又寫道：「兩年前我們接受了一個任務，今天任務完成了，我無法感謝我超棒的工作人員更多。」文章後另外標註湯姆克魯斯、派拉蒙影業和導演克里斯多夫麥奎里（Christopher McQuarrie），克里斯多夫也發布他和阿湯的黑白合照，感謝所有辛勞的工作人員，稱讚他們是世界上最好的，顯然片子是真的在波折、意外不斷之下，總算完成了拍攝的工作。

「不可能的任務7」導演克里斯多夫麥奎里（左）發布與湯姆克魯斯合照，向辛苦待到殺青...
「不可能的任務7」導演克里斯多夫麥奎里（左）發布與湯姆克魯斯合照，向辛苦待到殺青的工作人員致謝。（取材自Instagram）

打從前年1月湯姆克魯斯宣布「不可能的任務7、8」將同時開拍，分別在今年7月下旬和明年8初上映起，籌拍過程就接連出現一些狀況，直到去年2月才能正式動工，那時還抱持著可以順利完成的希望，不料疫情開始在義大利爆發，工作人員趕快撤出，而因疫情隨後蔓延歐美各地，片子也只能陷入停擺，直到去年9月才在英國復拍。

湯姆克魯斯這兩天還在英國湖區為「不可能的任務7」出外景。（取材自Instagra...
湯姆克魯斯這兩天還在英國湖區為「不可能的任務7」出外景。（取材自Instagram）
湯姆克魯斯在「不可能的任務7」中依舊有不同難度的動作場面。（取材自Instagr...
湯姆克魯斯在「不可能的任務7」中依舊有不同難度的動作場面。（取材自Instagram）

為求順利，身兼製片的湯姆克魯斯花大錢弄好符合防疫需求的設備，嚴格要求所有人員謹守規定，劇組也能夠在英國、挪威等地拍完外景後回到義大利，在羅馬拍攝早該在半年多前完成的鏡頭，阿湯面對圍觀民眾還能好脾氣的露出笑臉打招呼。不料之後有工作人員忘了遵守安全距離，他氣到在片場高聲飆罵，音檔傳出後引發軒然大波。

由於「不可能的任務7」進度落後，湯姆克魯斯因無法抽身投入「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick ）的宣傳，使得該片檔期也被迫挪後，一次延誤兩部大片，他也早就放棄「不可能的任務7、8」一起拍的想法。只是拍攝還是不夠順暢，眼看2020年無法殺青，到了2021年上半年也沒能趕快結束，這一拖就拖到今年9月才能完工，距離去年在英國復拍耗費整整一年的時間，就算以好萊塢巨片的標準，也拖太久。事實上，該片女主角們都比阿湯先殺青，蕾貝卡佛格森上個月初就先行告退，各方以為片子很快就會完工，結果本集新加入的女主角海莉艾特沃上周才拍完。

之後阿湯在英國伯明罕補戲，還又發生重金租下的轎車被高科技竊盜集團偷走、連至今未公映的「捍衛戰士：獨行俠」拷貝都一度不見這樣的意外，災難重重之下，工作人員咬牙撐到最後，終於正式宣告拍攝完畢，接下來就等後製完成，即可與全球觀眾見面。不過，第8集也許很快就動工，人員們或許小休之後又要馬上投入下一個艱難任務。

工作 湯姆克魯斯 英國

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