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昨預告「人生最後一夜」後失聯 澎恰恰致歉

記者林怡秀／即時報導
澎恰恰強調絕對不會因為躲債而輕生。圖／摘自臉書
澎恰恰強調絕對不會因為躲債而輕生。圖／摘自臉書

台灣藝人澎恰恰昨傳給佩真的一句「今晚，是我人生的最後一晚」，不僅嚇壞佩真，因為他早上失聯，也讓圈內一陣緊張，深怕他有不好的念頭，所幸他近中午時在臉書報平安，剛又在臉書發文，對引起騷動致歉，表示因為昨晚心情欠佳，所謂的「最後一晚」單純只是心情抒發，但他認為這是私人訊息，變成新聞報導並不適當。

澎恰恰強調，他一樣努力賺錢還債，但因為疫情影響，拖慢了還債的速度，他也再次對債權人致歉，但他透過公司嚴正聲明，絕對不會為了不還債而走上輕生一途，另外他所有的活動和演出，都以皮皮和多多為主，若有其他人假借他的名義接洽，將會保留法律追訴權。

澎恰恰去年爆出欠債數億新台幣，宣布破產，沒想到昨天朋友收到他訊息，「今晚是我人生最後一夜」，震驚不已，再也聯絡不上人。

據台灣媒體報導，澎恰恰最近跟沈玉琳前女友佩真合作直播，兩人雖不太熟，過程中澎恰恰仍開口向她借了46萬(新台幣，下同)，表示10天內還錢，但後來沒消息，佩真也沒跟他要，佩真昨天突然收到澎恰恰的「人生最後一夜」的訊息，嚇到大哭，也找不到他人。

澎恰恰欠債高達2.4億，這段期間雖努力工作還債，但因為疫情活動多數取消，工作量不大，錢滾下來壓力讓人無法承受，記者剛試圖聯絡澎恰恰，但他關機，而兒子皮皮則手機一直有通，卻不接電話，媒體也都開始狂打，在中秋前夕突然消失，讓人相當擔心。

以下為臉書全文：

本公司所屬 演藝人員澎恰恰，於今早傳輕生引起議論，特此道歉

緣由為昨天晚上，因為澎恰恰心情欠佳，發給友人提及「最後一晚」之事，實為心情之抒發

而此訊息為私人之間的對話，是情緒性的表達。不宜做為新聞媒體來報導！引起譁然。

澎恰恰努力賺錢還債，未曾改變，唯因疫情影響，致使還債速度緩慢，再次對債權人致歉。

但，在此嚴正聲明：本公司藝人澎恰恰絕無為了不還債而輕生之情事，敬請各位好友知悉！

附註：

本公司藝人澎恰恰對外所有活動及演出，由小多及皮皮兩位為主，如有其他人假借名義接洽，本公司一概不承認且保留法律追訴權。

澎恰恰和佩真的對話訊息。圖／摘自臉書
澎恰恰和佩真的對話訊息。圖／摘自臉書

疫情 臉書 台灣

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