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拚倒史恩康納萊最後一搏？丹尼爾克雷格錄「007」Podcast

記者蘇詠智／即時報導
拉莎娜林區（左）與丹尼爾克雷格分飾兩任007探員。圖／UIP提供
拉莎娜林區（左）與丹尼爾克雷格分飾兩任007探員。圖／UIP提供

上片檔期一再推遲、比原定延後快一年半的「007生死交戰」，因為是現任龐德—丹尼爾克雷格的最後一集，成績備受外界關注。由他主演的「空降危機」和「惡魔四伏」全球票房分別超越11億和8億多美元，使「生死交戰」成為史上砸錢最高的龐德片，他身上背負全球賣破9億2000萬美元的壓力，只要能超越這個數字，他就能擠下史恩康納萊、成為「史上票房最佳龐德」。

本周四（9月9日）詹姆斯龐德官方PODCAST正式上線，內容包括幕後製作花絮以及明星訪談，包括丹尼爾克雷格、雷米馬利克、蕾雅瑟杜、拉莎娜林區等主角和導演凱瑞福永、製片芭芭拉布洛柯利，還有這次演唱電影主題曲的「怪奇比莉」都會加入。

影片來源：YouTube 環球影片官方頻道

提到自己在「007生死交戰」中的遭遇，丹尼爾克雷格說：「我遭到槍擊，然後被炸飛，感覺絕對是詹姆斯龐德電影。」

雷米馬利克則說：「我為了準備演出這角色，看了影史上每個007電影大壞蛋，我們討論什麼樣的反派角色會令人不寒而慄，而且真正可怕嚇人。」引起話題的史上第一位黑人女007拉莎娜林區則表示，她所飾演的角色代表一個有能力、有主見的女性，有信心絕對會讓觀眾大感驚艷。龐德podcast預計9/9、9/13、9/16、9/20和9/23各推出一集，為「007生死交戰」上映做最好的暖身。

影史上曾經有過6位正牌龐德，但誰才是觀眾最願意花錢進戲院捧場的？經過幣值與通膨換算，仍是首代史恩康納萊最威猛，主演的6部正宗007電影總票房約等於今日的33億7000萬美元，丹尼爾前4部007影片的全球總票房是26億5000萬美元，想要打敗史恩雖然難度不低，卻並非不可能，就看觀眾會否熱情捧場了。

史恩康納萊至今仍是總票房最好的一任龐德。圖／摘自imdb
史恩康納萊至今仍是總票房最好的一任龐德。圖／摘自imdb
「007生死交戰」將是丹尼爾克雷格最後一次演詹姆斯龐德。圖／UIP提供
「007生死交戰」將是丹尼爾克雷格最後一次演詹姆斯龐德。圖／UIP提供
奧斯卡影帝雷米馬利克在「007生死交戰」飾演大反派。圖／UIP提供
奧斯卡影帝雷米馬利克在「007生死交戰」飾演大反派。圖／UIP提供

龐德 電影 史恩康納萊

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