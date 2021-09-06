「尚氣」北美票房奪冠 梁朝偉曝演「大反派」主因

飾演地表最有深度反派的梁朝偉讓影迷們讚不絕口。圖／迪士尼提供

漫威年度話題武打鉅作「尚氣 與十環傳奇」上周於全球各地上映，北美首周末以7140萬美金登上票房冠軍寶座，台灣則是上周四搶先全美在台上映，全台4天賣破3957萬新台幣的佳績，穩坐票房冠軍寶座。

而飾演地表最有深度反派的梁朝偉 更是讓影迷們讚不絕口，梁朝偉出道近40年，首次進軍好萊塢、第一次演壞人，但梁朝偉並不認為自己演的尚氣父親文武十惡不赦，他說：「文武或許是個反社會者、很自戀，也很偏執，但他絕不是惡棍！」

文武是「尚氣與十環傳奇」的原點，所以他不只是一個壞蛋那麼簡單。要把文武詮釋得好又有層次，非坎城影帝梁朝偉莫屬，梁朝偉回憶：「當導演德斯汀丹尼爾克雷頓第一次跟我描述這個角色時，他說反派有很多層面，希望我能加入，因為導演的遊說我接受了，而且詮釋超級反派是我沒做過的事，我想，為什麼不呢？」

梁朝偉一拿到劇本，就開始思考導致文武成為反派的原因，「他是一個有歷史的人，渴望被愛，他也是人、有家庭，他可能是個反社會者，一個偏執狂，但絕不是惡棍」。也因為梁朝偉為角色賦予新生命。而工作人員也爆料，在拍片空檔，梁朝偉幾乎沒有回自己的休息車上休息，他永遠待在外面觀摩學習，而且不帶手機，就像他的人一樣，安靜而內斂，然後藉著角色一口氣將能量爆發出來。

至於成為亞洲第一位超級英雄的劉思慕 ，或許沒有梁朝偉的地位，但電影在上映後，劉思慕也獲得許多迴響，媒體寫道：「太多的知名演員及眩目的動作，或許會讓人擔心劉思慕光芒消失，幸運的是，他很迷人，脫掉衣服後的身材很棒，難得的是，在漫威英雄中竟有如此風趣幽默的人物。」

有趣的是，當「尚氣」宣布招募亞洲英雄時，劉思慕並不覺得自己會雀屏中選，他只是抱著姑且一試的想法，沒想到試鏡並和導演談了一個小時後，「我緊張得快要吐出來了，因為我似乎有機會得到這個角色」。為了詮釋第一位亞洲漫威英雄，他在澳洲拍攝期間，每天舉重及學習各種功夫，定期進行拉伸訓練，以增強武術所需的柔軟度。

對於與梁朝偉對戲，劉思慕講得更直接：「我非常害怕，我是看著他的電影長大的，他的『無間道』真的不可思議，當你看著他的眼睛時，就會看到他深厚的情感，我不確定自己能否達到他的境界，但他善良、謙虛、又輕聲細語，我們很快就相處融洽。」