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「捍衛戰士2」再等等 阿湯哥青澀作「小教父」先上片

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯在「小教父」中還不算帥氣英挺。圖／摘自imdb
湯姆克魯斯在「小教父」中還不算帥氣英挺。圖／摘自imdb

湯姆克魯斯備受期待的大片「捍衛戰士：獨行俠」，檔期經過數度拖延，眼看就要在今年11月中下旬正式上映，近日又再被調動，延後到明年5月下旬，距離原定去年6月的映期挪後整整快兩年。雖然觀眾還在枯等觀賞他的英挺丰采，片商卻也出奇招，預定10月拿他尚未大紅時的舊片「小教父」重新放映，認定大多數年輕影迷沒看過阿湯的青澀模樣，絕對具有話題和吸引力。

影片來源：YouTube

「小教父」是「教父」大導演法蘭西斯柯波拉進入1980年代後，因為砸錢弄自己的片場卻虧本，不得不「打工還債」，而他的晚輩建議他拍年輕人感興趣的題材，介紹他在美國少男少女心目中很經典的「小教父」原著小說，他讀完真覺得能夠搬上大銀幕，「影壇教父拍青少年電影」曾經引發熱烈話題，柯波拉的眼光精準，片中出現的一堆青春偶像，日後都曾走紅，不過最讓人跌破眼鏡的是，成就最高、紅最久的卻是當初看來不甚起眼也非主角的湯姆克魯斯。

湯姆克魯斯（左起）比「小教父」其他要角包括羅伯洛、湯瑪斯豪威、雷夫馬奇歐、麥特狄...
湯姆克魯斯（左起）比「小教父」其他要角包括羅伯洛、湯瑪斯豪威、雷夫馬奇歐、麥特狄倫、艾米里埃斯特維、派屈克史威茲都要紅得久。圖／摘自imdb

對比「小教父」裡的湯姆克魯斯和走紅後的他，可以明顯見出他在外表上的「進化」，除了身高還沒辦法大有長進，他從有點嬰兒肥、似乎有些暴牙，變得笑容帥氣迷人，究竟是否曾「人工蛻變」，或是為了「小教父」犧牲扮醜？大家心目中自有論斷。

在「小教父」裡，湯瑪斯豪威扮演的男孩為了與上流階層的少女黛安蓮恩與她的男友發生衝突、好友雷夫馬奇歐為他解圍卻一時衝動殺了那名男友，兩人因此相偕逃家。

片中扮演湯瑪斯兩位哥哥的分別是派屈克史威茲、羅伯洛，飾演被他崇拜的叛逆少年則是麥特狄倫，湯姆克魯斯和艾米里歐埃斯特維扮演另外兩位好友，所有人都曾在1980年代領一時風騷，尤其麥特狄倫更因此片出盡風頭，紅到亞洲，而雷夫稍後主演的「小子難纏」系列大熱賣，也一度大紅。到了1990年代，輪到大哥派屈克史威茲因「第六感生死戀」登上票房大牌寶座，但他後來由於胰臟癌去世，是至今唯一已離世的「小教父」主要演員。

「小教父」情節重心是雷夫馬奇歐（左起）、麥特狄倫和湯瑪斯豪威。圖／摘自imdb
「小教父」情節重心是雷夫馬奇歐（左起）、麥特狄倫和湯瑪斯豪威。圖／摘自imdb

其他人或許在片中戲分較多，或是某一陣子比較紅，湯姆克魯斯卻在好萊塢紅超過35年，到現在還聲勢不衰，就算「小教父」中不吃香，現在卻是最大贏家。

年近60的湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」中仍英俊迷人。圖／摘自imdb
年近60的湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」中仍英俊迷人。圖／摘自imdb
「小教父」帶旺所有小生，艾米里埃斯特維（左起）、羅伯洛、湯瑪斯豪威、麥特狄倫、雷...
「小教父」帶旺所有小生，艾米里埃斯特維（左起）、羅伯洛、湯瑪斯豪威、麥特狄倫、雷夫馬奇歐、派屈克史威茲、湯姆克魯斯日後都走紅。圖／摘自imdb

湯姆克魯斯 美國 導演

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