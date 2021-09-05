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裘莉再批小布和「好萊塢淫魔」合作 其實誤會大了？

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特（左）曾為葛妮絲派楚（右）討公道、保護她。（路透資料照片）
布萊德彼特（左）曾為葛妮絲派楚（右）討公道、保護她。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉再槓鬧離婚中的分居夫布萊德彼特，甚至不惜稱他違背自己的要求，堅持與好萊塢超級淫魔—製片人哈維溫斯坦合作，讓她非常受傷，也為此與他大吵。

裘莉和布萊德彼特婚變至今即將屆滿5周年，由於她堅持要獨占孩子們的監護權、只給布萊德彼特探視權，和他希望取得共同監護權的想法衝突，至今仍在對簿公堂，遲遲沒辦法拍板定案。

外界早就對這場婚變視為「歹戲拖棚」，對她執意不妥協更感厭煩，但她仍繼續對小布展開攻擊，透過自己和兒少法律師合寫的新書上市宣傳，訪問中對小布再次充滿指控，不只表示「擔心自己全家人的安危」、暗指小布是「家暴男」，接著又把他和淫魔哈維綁在一起，意圖讓外界感覺兩人是一丘之貉。

在裘莉21歲時，演出了哈維監製、發行的電影「隨心所慾」，但哈維的騷擾和毛手毛腳，讓她心裡充滿陰影，打死不願再合作，更表示因此推掉馬丁史柯西斯執導的「神鬼玩家」，放棄與李奧納多狄卡皮歐演對手戲的機會，還到處警告演藝圈同業，千萬不要和哈維扯在一起，哈維就是個惡魔；她大讚首任前夫強尼李米勒完全站在自己這邊，和她同一陣線，可是布萊德彼特卻讓她很生氣。

布萊德彼特和安琪莉娜裘莉在一起後，曾演出昆汀塔倫提諾執導的「惡棍特工」，正好又是哈維的公司發行，接著他所主演的電影「殺戮行動」，北美也是哈維的公司發行，裘莉為此和小布大吵，拒絕現身任何「殺戮行動」的造勢活動，堅稱小布此舉傷她很深。

但布萊德彼特的前未婚妻葛妮絲派楚，卻曾公開稱讚他，在自己告訴他被哈維溫斯坦騷擾後，某次活動上再見到哈維，就把哈維推到牆上、撂下狠話：「如果你再有讓她不舒服的行為，我會殺了你。」成功讓葛妮絲逃過哈維的染指，與裘莉的話有180度的不同。

對於裘莉的抨擊，布萊德彼特身邊人員認為她誤會了，「殺戮行動」基本上是製片公司把片子拍完，最後在出售北美發行權時「剛好」被哈維的公司買下，布萊德彼特並沒樂意與哈維合作，或甚至不惜傷她的心。

哈維溫斯坦藉在影圈的權勢，騷擾、染指過上百女性，是人盡皆知的淫魔。（路透資料照片...
哈維溫斯坦藉在影圈的權勢，騷擾、染指過上百女性，是人盡皆知的淫魔。（路透資料照片）
布萊德彼特在「殺戮行動」首映會上，並未與淫魔製片合照。（路透資料照片）
布萊德彼特在「殺戮行動」首映會上，並未與淫魔製片合照。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉21歲時演出「隨心所慾」就被重量級製片藉機毛手毛腳，留下很深陰影。圖...
安琪莉娜裘莉21歲時演出「隨心所慾」就被重量級製片藉機毛手毛腳，留下很深陰影。圖／摘自imdb
安琪莉娜裘莉（右）為獨有小孩的監護權，對布萊德彼特（左）不斷發動攻擊。（路透資料...
安琪莉娜裘莉（右）為獨有小孩的監護權，對布萊德彼特（左）不斷發動攻擊。（路透資料照片）

布萊德彼特 裘莉 小布

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