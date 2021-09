漫威新片「尚氣」武打精彩 擺脫西方對亞裔刻板印象

飾演漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」的男主角劉思慕。美聯社

在漫威首部亞裔超級英雄電影 「尚氣與十環傳奇」飾演男主角的劉思慕跟許多亞裔演員 一樣,曾演過與白人過招但無可避免淪為對方手下敗將的跑龍套角色。

美聯社報導,加拿大華裔演員劉思慕說:「我拿到報酬後回家了,沒什麼好抱怨的。但是後來看得更長遠,看到了亞裔演員所擁有的機會。過了某個時間點後,就發現真的沒有什麼較有深度的表演機會。」

如今風水輪流轉,換劉思慕教訓壞人,一舉躍上好萊塢大咖名單。他在備受期待的電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings)中擔綱男主角,武打戲精彩可期,特技表演令人目眩神迷,集漫威大片所有超級英雄電影元素於一身。

但尚氣是否足夠強大到讓好萊塢終於可以摒棄老套乏味的故事橋段,來支持亞裔演員和製片人的作品呢?

尚氣的導演和編劇都是亞裔美國人,這部電影描述自小就被訓練成刺客的男主角尚氣,希望在舊金山過著普通人的生活。奧卡菲娜(Awkwafina)、華裔喜劇演員錢信伊(Ronny Chieng)和港星梁朝偉也都有出演,尚氣漫畫原著故事是以70年代功夫電影為靈感。

導演德斯汀克雷頓(Destin Daniel Cretton)說:「他(尚氣)有喜感,他有將堅強與脆弱同時展現出來的能力,他的人性打破了刻板印象。」

對亞裔美國人而言,武打片數十年來一直是把雙面刃。出生於舊金山的李小龍 以高超的武術技能,將功夫發揚光大,讓非亞裔觀眾認識香港功夫電影。但對許多亞裔美籍男性而言,被以開玩笑的口吻稱他們為「李小龍」、「成龍」或要求打一套空手道,是成長的必經過程。

德斯汀克雷頓說:「當我從夏威夷搬到加州時,這是我第一次在酒吧聽到一個路人開玩笑的叫我李小龍。我愛李小龍,他很棒,但唯一的問題是,這能代表我們所有人嗎?」

事實上,非營利組織「領導亞裔美國人團結變革」(Leading Asian Americans to Unite for Change)今年春季委託進行的全國調查顯示,受訪的2766名成人中有42%無法說出一個知名亞裔美國人的名字,但有11%的人回答成龍,9%的人則回答去世近半個世紀的李小龍。

頗具影響力的「憤怒亞裔人」(Angry Asian Man)部落格創辦人、韓裔美籍的柳菲爾(Phil Yu)說:「李小龍和成龍他們本身從來都沒有問題。」問題在於好萊塢套用公式的方法。

柳菲爾說:「透過西方的鏡頭,感覺武打這個概念遭扭曲了,讓我們被貼上標籤、貶低,甚至被嘲笑。但在『尚氣』這部電影中,幾乎所有演員都是亞洲人…為每個人不同的敘事目的提供空間。」