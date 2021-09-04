漫威新片「尚氣」武打精彩 擺脫西方對亞裔刻板印象

飾演漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」的男主角劉思慕。美聯社

在漫威首部亞裔超級英雄電影 「尚氣與十環傳奇」飾演男主角的劉思慕跟許多亞裔演員 一樣，曾演過與白人過招但無可避免淪為對方手下敗將的跑龍套角色。

美聯社報導，加拿大華裔演員劉思慕說：「我拿到報酬後回家了，沒什麼好抱怨的。但是後來看得更長遠，看到了亞裔演員所擁有的機會。過了某個時間點後，就發現真的沒有什麼較有深度的表演機會。」

如今風水輪流轉，換劉思慕教訓壞人，一舉躍上好萊塢大咖名單。他在備受期待的電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings）中擔綱男主角，武打戲精彩可期，特技表演令人目眩神迷，集漫威大片所有超級英雄電影元素於一身。

但尚氣是否足夠強大到讓好萊塢終於可以摒棄老套乏味的故事橋段，來支持亞裔演員和製片人的作品呢？

尚氣的導演和編劇都是亞裔美國人，這部電影描述自小就被訓練成刺客的男主角尚氣，希望在舊金山過著普通人的生活。奧卡菲娜（Awkwafina）、華裔喜劇演員錢信伊（Ronny Chieng）和港星梁朝偉也都有出演，尚氣漫畫原著故事是以70年代功夫電影為靈感。

導演德斯汀克雷頓（Destin Daniel Cretton）說：「他（尚氣）有喜感，他有將堅強與脆弱同時展現出來的能力，他的人性打破了刻板印象。」

對亞裔美國人而言，武打片數十年來一直是把雙面刃。出生於舊金山的李小龍 以高超的武術技能，將功夫發揚光大，讓非亞裔觀眾認識香港功夫電影。但對許多亞裔美籍男性而言，被以開玩笑的口吻稱他們為「李小龍」、「成龍」或要求打一套空手道，是成長的必經過程。

德斯汀克雷頓說：「當我從夏威夷搬到加州時，這是我第一次在酒吧聽到一個路人開玩笑的叫我李小龍。我愛李小龍，他很棒，但唯一的問題是，這能代表我們所有人嗎？」

事實上，非營利組織「領導亞裔美國人團結變革」（Leading Asian Americans to Unite for Change）今年春季委託進行的全國調查顯示，受訪的2766名成人中有42%無法說出一個知名亞裔美國人的名字，但有11%的人回答成龍，9%的人則回答去世近半個世紀的李小龍。

頗具影響力的「憤怒亞裔人」（Angry Asian Man）部落格創辦人、韓裔美籍的柳菲爾（Phil Yu）說：「李小龍和成龍他們本身從來都沒有問題。」問題在於好萊塢套用公式的方法。

柳菲爾說：「透過西方的鏡頭，感覺武打這個概念遭扭曲了，讓我們被貼上標籤、貶低，甚至被嘲笑。但在『尚氣』這部電影中，幾乎所有演員都是亞洲人…為每個人不同的敘事目的提供空間。」