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她也殺青了「不可能任務7」阿湯緋聞女友戲散情散？

記者蘇詠智／即時報導
海莉艾特沃拍攝新片竟與影壇巨星傳緋聞。（路透資料照片）
海莉艾特沃拍攝新片竟與影壇巨星傳緋聞。（路透資料照片）

自從去年2月動工以來就多災多難的「不可能的任務7」，演員陸續宣告殺青，繼瑞典美人蕾貝卡佛格森已經先行拍完所有戲分，這兩天輪到本集新生力軍海莉艾特沃要收拾行囊、返家休養生息，導演克里斯多夫麥奎里特地在社群網站上以極富懸疑意味的照片，祝她一切幸運、一路順風，受到外界關注的是，克里斯多夫在照片上有標註「#MI7MI8」，讓大家懷疑是否早先傳要和第7集一起拍、後來因新冠肺炎影響，決定分開來拍的第8集，是不是仍然動工了？

海莉艾特沃雖然是「不可能的任務」系列新人，卻是諜報動作片的常客，她因為在漫威影片扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯的愛人佩姬卡特而廣受觀眾歡迎，佩姬就是個幹練的女探員，不過在「不可能的任務」系列，她除了和湯姆克魯斯的角色常有機會共同出任務外，真正的立場是正是邪還不ㄏ很確定。

儘管片中有可能與湯姆克魯斯說翻臉就翻臉，私下海莉和他合作相當愉快，甚至因為太融洽而被傳緋聞，到現在仍有八卦刊物指他們正在籌備私人、小規模的婚禮—「New Idea」稱阿湯與海莉的婚禮地點考慮在溫德米爾湖畔，因為這兒有兩人美好的回憶，而阿湯的養子女伊莎貝拉、康納都會出席婚禮，且伊莎貝拉與海莉也很親近，贊同父親再找個伴侶，同意他和海莉結婚，康納也對這件婚事寄予祝福，講得好像阿湯與海莉真的要踏上紅毯一樣。

湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃在「不可能的任務7」有很多對手戲。圖／摘自IG
湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃在「不可能的任務7」有很多對手戲。圖／摘自IG
「不可能的任務7」導演祝福海莉艾特沃殺青後順利返家，一切幸運。圖／摘自IG
「不可能的任務7」導演祝福海莉艾特沃殺青後順利返家，一切幸運。圖／摘自IG

湯姆克魯斯 社群網站 美國

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