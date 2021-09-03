我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

小S準備開工啦 Podcast更新試水溫 中國網友反應曝光

記者李姿瑩／台北報導
小S已經久未更新社群動態。圖／摘自臉書
小S已經久未更新社群動態。圖／摘自臉書

小S日前因熱中東奧賽事，遭中國網友圍攻她用詞失當。在沉寂近1個月後，她在中國平台的Podcast節目「老娘的老娘」悄悄更新，也向媒體鬆口證實準備上工錄影。

小S為了支持東奧健兒，無端捲入「辱華」風波，一夕丟掉4項中國代言，損失超過3200萬元。姊夫汪小菲、S媽接連發聲替她緩頰，小S也在微博寫下「我不是台獨」表態。最終獲得中國官方媒體力挺，安撫網友不要再多做聯想。

不過品牌方並未回心轉意，她的Podcast節目「老娘的老娘」一度遭到下架，直到日前終於更新內容，似乎象徵已經雨過天晴。外界將此解讀為復出的前奏，小S也向「三立新聞網」坦承要繼續錄製網路節目「熙娣想聊」，先把積欠的集數錄完，至於何時播出則尚未確定。

小S早在疫情前就在錄新節目「熙娣想聊」，已經錄完5集，不巧遇到疫情升級攪局，接著又遭中國網友出征，節目陷入停擺。在疫情解封後，製作人B2重新安排各方時間，預計這個月就會重啟錄影。

B2是小S過去在「康熙來了」的合作夥伴，她在最新一集「老娘的老娘」中，就分享當時在「康熙」的往事。小S跟S媽聊到，曾不小心在「康熙」錄影空檔走漏懷孕消息，忘記麥克風沒關，和蔡康永的對話被媒體記者聽得一清二楚。想到家裡長輩忌諱懷孕未滿3個月不能說的習俗，她緊急請王偉忠去拜託記者不要報導，但最後還是紙包不住火。

小S對此相當不滿，對老公哭喊：「我是節目的主持人，他們不保護我，還讓記者把這件事講出來。」她甚至說出重話「不想主持了」，直到過了幾天發現「好像也沒怎樣」，這才慢慢釋懷。

她另外翻起舊帳，想到S媽似乎有些介意她比姊姊大S早懷孕，質問S媽：「妳是怕我事業一落千丈是不是？還是怕我這棵搖錢樹會倒掉？」S媽趕緊笑回：「想不到妳一『啵』變成金雞蛋，哈哈哈。」聽眾聽完她們母女的對話，紛紛留言「終於等到了」、「好想念」，不過還是持續有網友抗議「不是封殺了嗎」，看來未來市場接受度仍有待觀察。

小S 中國 疫情

上一則

期末送暖？艾倫狄珍妮絲邀到他們當最終季來賓

延伸閱讀

東奧風暴後首獻聲 小S洩氣脫口：不想主持了

東奧風暴後首獻聲 小S洩氣脫口：不想主持了
小S遭小粉紅出征 林為洲：兩岸有和平共處可能？

小S遭小粉紅出征 林為洲：兩岸有和平共處可能？
國手風波…小S發文「我不是台獨」 陸官媒認證

國手風波…小S發文「我不是台獨」 陸官媒認證
小S國手風波 中國官媒認證「她不是台獨」

小S國手風波 中國官媒認證「她不是台獨」

熱門新聞

趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
趙薇。(取材自趙薇工作室)

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

2021-09-02 05:30
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28

超人氣

更多 >
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重
中美關係緊張 華人父母以愛之名 阻止子女辦綠卡或入籍

中美關係緊張 華人父母以愛之名 阻止子女辦綠卡或入籍
大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍
大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線