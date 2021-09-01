吳青峰被控違反著作權案 一審判無罪 林暐哲放棄上訴

蘇打綠改名為「魚丁糸」繼續演出。圖／環球音樂提供

金曲歌王吳青峰及青峰母親擔任董事的「哈里坤的狂歡」公司，被前經紀人林暐哲控告違反著作權法求償800萬元（約美金28.8萬元），刑事一審判青峰無罪，林暐哲在青峰一審無罪後，向檢方表達放棄上訴，另名創始團員謝馨儀被控妨害電腦使用的部分，林也不追究而撤告，台北地檢署昨對謝女不起訴。

林暐哲指控，蘇打綠官網的網域，是他委請謝女從國外網站所買來，帳號、密碼均由謝女負責保管，青峰單飛之後，謝女涉嫌未經他的同意，擅自登入網域更改帳號及密碼，因此控告她涉犯妨害電腦使用罪。

謝女案北檢原認定罪證不足，處分不起訴，不過林暐哲認為買網域的錢是公司支付，向高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查，青峰刑事獲判無罪後，林暐哲放棄上訴，對謝女部分一併撤告。

一審調查，2018年底，林暐哲與青峰曾發表共同聲明指出：「青峰決定自己出來唱歌了」、「暐哲也支持這個勇敢的決定」、「青峰會自己處理自己的工作 事務」；合議庭認定，該聲明即屬於授權合約中所指的「書面」，內容已明確指出青峰將獨立處理行使著作財產權的問題，雙方合約應已於2018年底終止，詞曲著作財產權全部回歸青峰所有。

針對林暐哲主張青峰在臉書 批評他，向青峰請求商譽受損賠償的部分，法官則認為，林暐哲主張被批評的對象是他個人，而非公司，不應由公司出面請求賠償，且公司是法人組織，實務上認公司名譽受損，無精神上的痛苦可言，不能因青峰批評林暐哲，推定林暐哲公司商譽受損。