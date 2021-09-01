梁朝偉：我演的反派「並不壞」上戲要先確認眼神

梁朝偉在「尚氣與十環傳奇」與陳法拉飾演一對夫妻。圖／迪士尼提供

梁朝偉在漫威電影 「尚氣與十環傳奇」扮演反派「文武」，雖然愛家，但對家人有強烈的執念、占有慾，梁朝偉認為這個角色非常「愛家」，「我也很愛家，我只要在香港，一定會陪家人、陪嘉玲吃飯，我們家很溫馨的」。

梁朝偉為了拍電影，不時得在全世界跑來跑去，日前拍「尚氣」時還遠赴澳洲，拍了好幾個月，「我是巨蟹座的，很宅，平常也不太喜歡出門，回香港之後，一定都要跟家人聚會」，提到結婚13年的妻子劉嘉玲，也開心說只要在家什麼都不做，生活簡單，就很幸福。

梁朝偉演過多次反派，他說上一次演反派，應該是在李安執導的「色，戒」飾演易先生。「其實我在看過劇本之後，並不認為自己的角色很壞」，他認為「文武」是很人性化的，漫威用很多角度去描繪這個角色，對他來說很有挑戰性，只要觀眾進戲院，一定會對這角色印象深刻。

影片來源：YouTube MarvelTW

梁朝偉有一雙全球公認的迷人電眼，許多名導巨星都稱讚他「透過眼神就能傳達千言萬語」，他謙虛笑回，自己一直相信可以透過眼神，表達自己角色的細節，「我以前下過很多苦功，每次看劇本，要先研究這個角色的個性、背景，然後研究這角色要搭配什麼樣的眼神」。

梁朝偉戲外雖未當爸，但在「尚氣」裡與劉思慕扮演父子，也不時與他聊天，表達對這名晚輩的關心，「他喜歡滑雪 ，我就跟他說，我每年冬天都在滑雪場，有機會的話，就跟我一起來吧」，讓劉思慕一整天都開心得輕飄飄的。

即便因為新冠肺炎疫情，這回無法到台灣 宣傳，他最後也向台灣觀眾喊話，強調這部電影積蓄了他從影39年的表演能量，整體製作團隊也很優秀，一定會給台灣影迷不少驚喜。「尚氣與十環傳奇」正在美國上映。