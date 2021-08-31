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即使疫情期間 這種類型的電影仍能為片廠賺錢

編譯季晶晶／綜合外電
即使是疫情期間，《糖果人》等恐怖片仍是最賣座的電影類型之一。美聯社
即使是疫情期間，《糖果人》等恐怖片仍是最賣座的電影類型之一。美聯社

好萊䲧最近推出多部大片，努力想重返2019年疫情前的票房佳績，而恐怖片《糖果人》（ Candyman）再度證明，這種類型的電影是製片廠在疫情期間的賺錢利器。

由環球影業出品、新銳導演妮亞達科斯塔執導的《糖果人》，上周末國內首映票房2200萬美元，國際市場520萬美元，成績優於業界預期，儘管高傳染力的Delta新冠變種病毒使得全美大多數地區的新增感染病例數不斷攀升。Comscore資深媒體分析師Paul Dergarabedian表示，業界分析師預期《糖果人》能表現良好。他說：「電影院的體驗專為看恐怖片量身訂做。只要觀眾喜歡在暗不見光的地方和一群陌人一起被嚇破膽，電影院會一直放映這類有利可圖的電影。」

影片來源：YouTube Universal Pictures

與其他類型的電影相比，恐怖片的拍攝成本低，票房不必很高也能獲利。《糖果人》是1992年同名經典恐怖片的續集，製片預算估計2,500萬美元，第一個周末的票房收入就超過2700萬美元。當然，電影有行銷費用，通常是製片預算的一半，而且片廠必須與電影院瓜分利潤，所以這部片還沒能回收全額投資，但前景看好。

派拉蒙恐怖片《噤界II》（A Quiet Place Part II）自5月底上映以來，全球票房收入接近3億美元。該片預算估計是2200萬美元。

 《厲陰宅》系列最新作品《厲陰宅3：是惡魔逼我的》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）預算約4000萬美元，6月初首映以來的全球票房已破2億美元。

相較之下，迪士尼的《黑寡婦》拍攝預算是2億美元，行銷費用估計1億美元，自7月初上映以來，全球票房收入3.7億美元，等片廠和電影院拆完帳，這部漫威電影很可能收支不平衡。

電影院 預算 疫情

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