即使疫情期間 這種類型的電影仍能為片廠賺錢

即使是疫情期間,《糖果人》等恐怖片仍是最賣座的電影類型之一。美聯社

好萊䲧最近推出多部大片,努力想重返2019年疫情 前的票房佳績,而恐怖片《糖果人》( Candyman)再度證明,這種類型的電影是製片廠在疫情期間的賺錢利器。

由環球影業出品、新銳導演妮亞達科斯塔執導的《糖果人》,上周末國內首映票房2200萬美元,國際市場520萬美元,成績優於業界預期,儘管高傳染力的Delta新冠變種病毒使得全美大多數地區的新增感染病例數不斷攀升。Comscore資深媒體分析師Paul Dergarabedian表示,業界分析師預期《糖果人》能表現良好。他說:「電影院 的體驗專為看恐怖片量身訂做。只要觀眾喜歡在暗不見光的地方和一群陌人一起被嚇破膽,電影院會一直放映這類有利可圖的電影。」

影片來源:YouTube Universal Pictures

與其他類型的電影相比,恐怖片的拍攝成本低,票房不必很高也能獲利。《糖果人》是1992年同名經典恐怖片的續集,製片預算 估計2,500萬美元,第一個周末的票房收入就超過2700萬美元。當然,電影有行銷費用,通常是製片預算的一半,而且片廠必須與電影院瓜分利潤,所以這部片還沒能回收全額投資,但前景看好。

派拉蒙恐怖片《噤界II》(A Quiet Place Part II)自5月底上映以來,全球票房收入接近3億美元。該片預算估計是2200萬美元。

《厲陰宅》系列最新作品《厲陰宅3:是惡魔逼我的》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)預算約4000萬美元,6月初首映以來的全球票房已破2億美元。

相較之下,迪士尼的《黑寡婦》拍攝預算是2億美元,行銷費用估計1億美元,自7月初上映以來,全球票房收入3.7億美元,等片廠和電影院拆完帳,這部漫威電影很可能收支不平衡。