貝克漢家3子各自熱戀 爸媽只能巴住10歲小女兒？

布魯克林貝克漢與億萬千金妮可拉佩茲已訂婚，還時常放閃。圖／摘自IG

堪稱英國 除了皇室之外最知名、最受矚目的「第2家庭」—大衛貝克漢、妻子維多莉亞與他們的3子1女，近來隨著英國解封、大型活動恢復舉辦，正在進行中的雷丁音樂節吸引一堆年輕樂迷參加，其中一對引人矚目的身影，正是貝克漢家的老3克魯茲 和他的傳聞女友。

只見克魯茲與對方身高差不多、模樣頗登對，就算看到狗仔攝影也沒躲躲藏藏，大方公開，然而女友的身分仍是個謎，有賴各方追查。

克魯茲今年才16歲，他的兩個哥哥則都有交往多時的對象：大哥布魯克林 與億萬富豪之家出身的「變形金剛4」女主角妮可拉佩茲訂婚，經常在社群網站上發布親密照放閃，妮可拉也有和布魯克林的小妹哈珀相處融洽的合照，看得出準大嫂已經抓住小姑的心。

而18歲的二哥羅密歐，則和同齡模特兒蜜雅雷根交往兩年，也是時不時就發布照片曬恩愛。看來克魯茲與小女友的幸福合照不斷出現只是遲早的事。

布魯克林與妮可拉近日待在洛杉磯，克魯茲又與女友留在英國參加音樂節，與爸媽一同在邁阿密豪宅的只有小妹哈珀。大多數的兒子們常是「有異性就沒人性」，還要再過好幾年才會嚮往愛情的哈珀，顯然是最能陪伴爸媽，讓爸媽不會寂寞的重要關鍵，讓人不禁感嘆：「還是生女兒好。」