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「刻在」劇本也被控抄襲 瞿友寧發聲附證據：1字都沒用

記者黃保慧／即時報導
瞿友寧表示自己才是最痛恨抄襲的人。圖／摘自臉書
瞿友寧表示自己才是最痛恨抄襲的人。圖／摘自臉書

盧廣仲演唱的電影「刻在你心底的名字」主題曲「刻在我心底的名字」近期捲入抄襲風波，如今又被爆劇本糾紛，對此，監製瞿友寧也在30日晚間發表聲明，同時貼出當時與原編劇鄭心媚的著作財產權讓與契約書，證明雙方當初都已談妥，直言自己才是最痛恨抄襲的人。

金鐘導演瞿友寧監製暨編劇的電影「刻在你心底的名字」，由陳昊森、曾敬驊主演，去年在台票房賣破億，金馬奪2獎最佳攝影和最佳原創電影歌曲，時隔1年，電影主題曲「刻在我心底的名字」又拿下金曲獎，被吳宗憲一次受訪提到疑似抄襲國外經典老歌，接著連電影劇本都遭PTT網友爆料有抄襲問題。

瞿友寧表示，對此原本不想做出任何回應，但隨著風波、誤會越滾越大，他在晚間發出聲明，並在臉書寫下「打擾各位，這是我今天對於紛紛擾擾事項的說明，謝謝，希望有助事實真相。凡事豈能盡如人意，但求所為無愧己心，真相不容變更，事實擺在眼前，祝福一切」。

他在聲明中提到，自己是編劇出身，入行後所有合作程序最重視編劇這塊，當然自己也正是最恨抄襲的人，對於「刻在你心底的名字」劇本前身「在天堂的路上」的原編劇鄭心媚，他附對話截圖以及合約內容，自清確實有與對方溝通、走正常合約授權。

他還原當時的過程，指出好友柳廣輝和編劇鄭心媚一起完成的「在天堂的路上」這個案子，讓瞿友寧很感興趣，因此和原編劇討論了之後，決定往柳廣輝高中時期的愛情故事這個方向改寫。同時之間，先用了原劇本送了輔導金，當時輔導金評審也對劇本有所建議，在報告的過程中，也詳述了本來劇本修改的方向，以及他的參與製作動機。

至於用舊劇本「在天堂的路上」申請輔導金拍片的公允性，瞿友寧補充：「而這份新完成的劇本，當然需要送交輔導金評審審核，包括改由我編劇一職，都是評審一起過關才可以通過，這部分程序完全按照輔導金合約中作業流程。」

「刻在你心底的名字」故事內容是用新劇本拍，與「在天堂的路上」差很多，說道：「說明這些，只是想說，我該做的都已經做了，何來不尊重編劇人格權之說？因為既然一個字都沒用上，根本不是原來心媚老師的創作，既然是新劇本，若是我寫不好，還硬要掛上她原創，豈不也是傷害她的創作人格？」

瞿友寧最後表示，如果鄭老師也感受到不尊重，他必定正面了解並解決，「我不希望傷害任何一個人，所以如果鄭老師還有委屈，歡迎找我，我必當面致歉。」

瞿友寧表示自己才是最痛恨抄襲的人。圖／摘自臉書
瞿友寧表示自己才是最痛恨抄襲的人。圖／摘自臉書
瞿友寧表示自己才是最痛恨抄襲的人。圖／摘自臉書
瞿友寧表示自己才是最痛恨抄襲的人。圖／摘自臉書
瞿友寧表示自己才是最痛恨抄襲的人。圖／摘自臉書
瞿友寧表示自己才是最痛恨抄襲的人。圖／摘自臉書

電影 導演 攝影

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