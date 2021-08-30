我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防沉迷網遊 中國規定未成年人只能周五六日玩1小時

佛奇：聖誕假期前 有望批准12歲以下孩童施打疫苗

網路上課被老師封鎖 實境節目女星揚言要告哈佛

記者顏伶如／綜合報導
靠著MTV電視台實境節目「16歲懷孕」(16 and Pregnant)、「少女媽媽」(Teen Mom)走紅的電視女星法拉亞伯拉罕(Farrah Abraham)。Getty Images
靠著MTV電視台實境節目「16歲懷孕」(16 and Pregnant)、「少女媽媽」(Teen Mom)走紅的電視女星法拉亞伯拉罕(Farrah Abraham)。Getty Images

靠著MTV電視台實境節目「16歲懷孕」(16 and Pregnant)、「少女媽媽」(Teen Mom)走紅的電視女星法拉亞伯拉罕(Farrah Abraham)，由於在哈佛大學碩士班創意寫作課Zoom網路上課時被老師踢除並封鎖，日前在評價網站Yelp為哈佛留下「一顆星」評語並指校方「詐騙」、「歧視」。她在接受媒體訪問時說，授課老師的作法顯然涉嫌「虐待學生」，現正考慮對哈佛提告。

法拉亞伯拉罕日前穿著印有哈佛(Harvard)字樣上衣接受於TMZ娛樂新聞網站訪問時說，哈佛老師派翠西亞‧貝蘭卡(Patricia Bellanca)「故意耍詐」，要求繳交作業卻不批改，後來演變成為老師逼迫她退選課程的理由。

30歲的法拉亞伯拉罕說，哈佛大學的網課「根本是個笑話」、「詐騙」，還因為身為全班「最多元族裔」的身份，遭受種族歧視。法拉亞伯拉罕為敘利亞、義大利及丹麥混血。

她表示，打電話及寫信給貝蘭卡、院長紐波倫(Robert Neugeboren)都沒有任何回應，只好上網公開爆料。

這位女星8月22日在Yelp網站為哈佛大學撰寫評價寫道，有繳學費卻遭到校方最高主管歧視，Zoom網路上課遭到封鎖，貝蘭卡及紐波倫則都毫無回音。

她寫道：「身為碩士班學生，繳交學費比別人來得高，卻被安排跟高中二年級生、副學士學位及大學部程度學生在同一堂課。這是一起針對長春藤名校而來的訴訟，有關欺瞞、詐騙。」

她在評價當中指出，「哈佛不是一個安全或可信的學校」，並指老師對學生施以「教學虐待」，不讓學生接受教育、對學生歧視及造謠中傷，「老師不懂得怎麼教網課」。

法拉亞伯拉罕接受訪問時說，哈佛老師對待學生的方式「充滿虐待」，因此將對學校提告，但會先給校方一段時間回應。

哈佛大學發言人對TMZ娛樂新聞網站表示，基於維護學生隱私的聯邦法律，無法對個別學生的學業表現發表評論。

種族歧視 哈佛大學 詐騙

上一則

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

延伸閱讀

逃到法國？ 趙薇IG發照片報平安：和爸媽在一起

逃到法國？ 趙薇IG發照片報平安：和爸媽在一起
發文談吳亦凡戀情風波 秦牛正威：徹底放下

發文談吳亦凡戀情風波 秦牛正威：徹底放下
林志玲化身講師推情緒管理課 讓學生適度放鬆

林志玲化身講師推情緒管理課 讓學生適度放鬆
湯唯隱居南韓鄉村 10年婚甘之如飴

湯唯隱居南韓鄉村 10年婚甘之如飴

熱門新聞

網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
徐懷鈺(前排左四)的模樣讓很多粉絲認不出來。圖／摘自IG

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

2021-08-23 12:40
趙薇。（取材自Instagram）

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

2021-08-29 02:49

超人氣

更多 >
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面
生完不到1個月 王思佳身材嚇傻網友「不合理」

生完不到1個月 王思佳身材嚇傻網友「不合理」