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英美等國發表聲明：神學士同意阿富汗人離境

神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

這些明星是今夏話題焦點 有人風光 有人惹議

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲舊情復燃，是今夏最受矚目緋聞。（Getty Images）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲舊情復燃，是今夏最受矚目緋聞。（Getty Images）

今年夏天美國影界經歷了滿懷期待、預見復甦榮景，卻又再陷失望的奇妙循環，所幸到了暑末，出現異軍突起的「脫稿玩家」，不但叫好叫座，後勁亦強，領銜主演的萊恩雷諾斯也因拉抬市場景氣，成為風雲人物。

新冠肺炎疫情影響票房走勢，近期因Delta變種病毒，觀眾對上戲院的安全感變低，北美賣座又下滑，好在「脫稿玩家」靠著出色的口碑吸引一堆觀眾捧場，甚至近日在中國上映也可望登上賣座第一，在台灣也從亞軍升上冠軍，堪稱目前片商最需要的救「市」之作。

萊恩雷諾斯曾經在好萊塢處於被力捧卻屢踢鐵板的尷尬位置，現在事業終於到了巔峰，無可否認是今夏最出風頭的紅牌巨星。

無巧不巧，他的前妻思嘉莉約翰森今年夏天也掀起不少話題。雖然「黑寡婦」仍是今夏美國賣座穩坐冠軍的大片，思嘉莉卻因迪士尼臨時將片子改在戲院、影音平台同步推出而狀告迪士尼違約，卯上在影圈最大的勢力，對於事業會否造成損傷？暫時還難下定論。

曾經貴為奧斯卡得主，班艾佛列克在疫情期間照樣是娛樂版面的熱門人物，卻都是靠緋聞。去年他和「龐德女郎」安娜迪阿瑪斯打得火熱，一度傳可能結婚，結果今年初就分手，然而又因為和10多年前的舊愛珍妮佛洛佩茲再度墜入情網，受到更多的關注。儘管新聞多代表人當紅，以班這樣的地位，只是炒緋聞而沒有出色的新作，還是難逃被消遣。

炒新聞搏版面的代表人物金卡戴珊，這兩天再度展現一流手段，穿著婚紗去幫鬧離婚的丈夫肯伊威斯特新專輯站台，讓外界以為他們是否不離了？肯伊也和友人強調與金復合，卻沒人相信，大家都認定這是他們為了刺激銷售的造勢手段。

金卡戴珊（左）和肯伊威斯特近來互動頻繁，又被懷疑可能不離婚。（路透資料照片）
金卡戴珊（左）和肯伊威斯特近來互動頻繁，又被懷疑可能不離婚。（路透資料照片）
萊恩雷諾斯靠「脫稿玩家」成功拉抬暑期票房，成為風雲人物。圖／摘自imdb
萊恩雷諾斯靠「脫稿玩家」成功拉抬暑期票房，成為風雲人物。圖／摘自imdb

美國 迪士尼 疫情

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