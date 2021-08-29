「蜘蛛人：無家日」預告太威 前作引發搶租熱潮

陶比麥奎爾是索尼影業的第一代電影版「蜘蛛人」。圖／摘自imdb

預計12月上映的「蜘蛛人 ：無家日」，結合了索尼 之前兩代「蜘蛛人」影片的反派與現任男主角湯姆霍蘭德，暗示兩位前任蜘蛛人陶比麥奎爾與安德魯加菲一起同片登場的可能，造成觀眾熱烈話題，預告才一推出就創下24小時內最高點閱紀錄，並且讓前後3代的「蜘蛛人」系列影片都在iTunes上變成發燒搶租片，可見有許多觀眾迫不及待要重溫之前的「蜘蛛人」影片，才好跟上「蜘蛛人：無家日」的情節進度。

影片來源：YouTube Sony Pictures

「蜘蛛人：無家日」有可能是真人主演的超級英雄片中第一次讓平行時空的不同版本主角碰頭的影片，備受各方關注，粉絲更興奮期待。

目前在iTunes熱門榜上，還是以和「蜘蛛人：無家日」關係最接近的上一集「蜘蛛人：離家日」名次最高，排在第2，最為搶手。之後則是「蜘蛛人：返校日」排在第13名，然後是陶比麥奎爾主演的「蜘蛛人」和「蜘蛛人2」，分別是第14和15名。安德魯加菲掛帥的「蜘蛛人：驚奇再起」第1和第2集則各自拿下第25和第37名，陶比的「蜘蛛人3」排到第47名。