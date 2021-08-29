我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英美等國發表聲明：神學士同意阿富汗人離境

神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

「蜘蛛人：無家日」預告太威 前作引發搶租熱潮

記者蘇詠智／即時報導
陶比麥奎爾是索尼影業的第一代電影版「蜘蛛人」。圖／摘自imdb
陶比麥奎爾是索尼影業的第一代電影版「蜘蛛人」。圖／摘自imdb

預計12月上映的「蜘蛛人：無家日」，結合了索尼之前兩代「蜘蛛人」影片的反派與現任男主角湯姆霍蘭德，暗示兩位前任蜘蛛人陶比麥奎爾與安德魯加菲一起同片登場的可能，造成觀眾熱烈話題，預告才一推出就創下24小時內最高點閱紀錄，並且讓前後3代的「蜘蛛人」系列影片都在iTunes上變成發燒搶租片，可見有許多觀眾迫不及待要重溫之前的「蜘蛛人」影片，才好跟上「蜘蛛人：無家日」的情節進度。

影片來源：YouTube Sony Pictures

「蜘蛛人：無家日」有可能是真人主演的超級英雄片中第一次讓平行時空的不同版本主角碰頭的影片，備受各方關注，粉絲更興奮期待。

目前在iTunes熱門榜上，還是以和「蜘蛛人：無家日」關係最接近的上一集「蜘蛛人：離家日」名次最高，排在第2，最為搶手。之後則是「蜘蛛人：返校日」排在第13名，然後是陶比麥奎爾主演的「蜘蛛人」和「蜘蛛人2」，分別是第14和15名。安德魯加菲掛帥的「蜘蛛人：驚奇再起」第1和第2集則各自拿下第25和第37名，陶比的「蜘蛛人3」排到第47名。

現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德頗受年輕觀眾喜愛。圖／摘自imdb
現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德頗受年輕觀眾喜愛。圖／摘自imdb
安德魯加菲是「蜘蛛人：驚奇再起」系列的主角。圖／摘自imdb
安德魯加菲是「蜘蛛人：驚奇再起」系列的主角。圖／摘自imdb

蜘蛛人 索尼

上一則

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

下一則

這些明星是今夏話題焦點 有人風光 有人惹議

延伸閱讀

「蜘蛛人：無家日」預告 首日逾3.5億次觀看

「蜘蛛人：無家日」預告 首日逾3.5億次觀看
「蜘蛛人：無家日」預告破紀錄 首日破3.55億次觀看

「蜘蛛人：無家日」預告破紀錄 首日破3.55億次觀看
漫威版「驚奇4超人」怎麼挑？凱文費吉堅持這個原則

漫威版「驚奇4超人」怎麼挑？凱文費吉堅持這個原則
蜘蛛人預告提前外洩 「他們」真的回來了

蜘蛛人預告提前外洩 「他們」真的回來了

熱門新聞

中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
徐懷鈺(前排左四)的模樣讓很多粉絲認不出來。圖／摘自IG

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

2021-08-23 12:40
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
布魯克雪德絲（右二）和丈夫、小女兒（左一）一起送大女兒（左二）去上大學。圖／摘自IG

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

2021-08-23 14:57

超人氣

更多 >
「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
「我愛我的工作」美陸戰隊女兵抱阿富汗嬰 成最後身影

「我愛我的工作」美陸戰隊女兵抱阿富汗嬰 成最後身影