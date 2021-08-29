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「斯卡羅」超美公主霸氣圈粉 曝真實年齡網驚：不可能

記者陳慧貞／即時報導
「斯卡羅」程苡雅首度演戲壓力大，晚上都是抱著劇本睡著。圖／公視提供
「斯卡羅」程苡雅首度演戲壓力大，晚上都是抱著劇本睡著。圖／公視提供

公視史詩旗艦劇「斯卡羅」開播3周，口碑聲勢持續看漲，劇中大量啟用素人，其中飾演大股頭的女兒、豬朥束社公主烏米娜的程苡雅，明亮外表、公主霸氣架勢，立刻圈粉無數，不少網友得知她拍攝時年僅13歲，更驚呼：「不可能！」

隨著劇情發展，「斯卡羅」部落面對外來開墾人數愈來愈多，部族生存危機四伏，飾演大股頭的女兒烏米娜霸氣捍衛族人，面對漢人，拿起刀瞬間就能架上對方脖子，尤其排解濕地糾紛一幕，眼神凌厲，完全就是公主上身，令網友大讚：「太帥了！」、「公主有氣勢又美」、「公主超圈粉，這才是領導者的料！」、「霸氣有腦」。

影片來源：YouTube 公視

程苡雅今年才15歲，拍攝「斯卡羅」時，她剛國小畢業、只有13歲，導演曹瑞原當初在屏東泰武鄉公所舉辦的「族語朗讀比賽」中相中她，立刻請工作人員留下聯繫方式，帶了製作團隊到她家時，一度還被誤以為是詐騙集團，連程苡雅都當場上網查詢，對著曹瑞原就說：「你是他喔？你真的是導演喔？」讓金獎導演哭笑不得。

因年紀小，程苡雅的爸媽原本不願讓她演戲，在保證不耽誤學業、並選在課餘時間拍攝，才踏上第一次演戲之旅，也因無演戲經驗，還要學習熟背族語，她壓力大到晚上都抱著劇本睡著，一起來又開始背台詞，「過程中雖然累，但很開心能和大家並肩作戰。」温貞菱、黃遠也很疼愛照顧這個小妹妹，更不藏私指導她演戲技巧。

程苡雅在「斯卡羅」中飾演公主烏米娜，拍攝時她才13歲。圖／公視提供
程苡雅在「斯卡羅」中飾演公主烏米娜，拍攝時她才13歲。圖／公視提供
程苡雅在「斯卡羅」中飾演公主烏米娜。圖／公視提供
程苡雅在「斯卡羅」中飾演公主烏米娜。圖／公視提供

導演 詐騙集團 工作

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