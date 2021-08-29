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盧廣仲「刻在我心底的名字」抄襲？不具名評審吐內幕

記者林士傑／即時報導
盧廣仲演唱的「刻在我心底的名字」捲入抄襲爭議。圖／摘自IG
盧廣仲演唱的「刻在我心底的名字」捲入抄襲爭議。圖／摘自IG

盧廣仲替電影「刻在你心底的名字」獻唱主題曲「刻在我心底的名字」，接連拿下第57屆金馬獎最佳原創歌曲、第32屆金曲獎最佳年度歌曲獎，卻遭吳宗憲質疑抄襲西洋金曲「Reality」，又有網友翻出該曲和中國音樂人JINBAO的作品「自由が丘」旋律相似，獲獎資格引起網路論戰。

影片來源：YouTube

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「刻在我心底的名字」由星馬音樂人許媛婷、佳旺、陳文華共同完成詞、曲創作，今3人透過華納音樂版權發表律師聲明，表示對抄襲說感到困擾和遺憾，「各界就『刻在我心底的名字』歌曲之指教，華納公司均理解尊重，惟為恐各界誤解，本律師代華納公司聲明，『刻在我心底的名字』歌曲為作者許媛婷、謝佳旺、陳文華所原創，絕非抄襲。」

自第32屆金曲獎報名須知可見年度歌曲獎應為全新之創作單曲（包含詞、曲及演唱），鬧出抄襲爭議後該如何處置？文化部表示有關第32屆金曲獎年度歌曲「刻在我心底的名字」疑涉著作權爭議，依「著作權法」規定，應由著作權人提出，經智慧財產及商業法院嚴謹的專業判斷，文化部影視局再依據判斷結果進行後續處置。

過去不曾發生取消得獎者的案例，多是在入圍名單揭曉後因不符合該年發行資格遭到取消，像是A-Lin「幸福了然後呢」、張震嶽「抱著你」，成龍、郁可唯等。曾任評審的不具名音樂人表示年度歌曲評比是看歌曲的影響力、時代性，在他看來和「Reality」僅幾小節相似，仍視為一首獨立作品；另1位不具名的音樂人也說2首歌有差異性，不認為會因此取消歌曲的獲獎資格。

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