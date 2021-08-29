我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅與布林肯通話 稱各方有必要和神學士接觸

布林肯：想離開阿富汗美國人只剩300名尚未撤離

強尼戴普被好萊塢抵制 歐洲取暖？粉絲直呼：相信你！

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普在歐洲受到大批民眾歡迎。(美聯社)
強尼戴普在歐洲受到大批民眾歡迎。(美聯社)

為了和前妻安珀赫德鬧離婚、被貼上「家暴男」標籤而賠了形象與事業的強尼戴普，之前哀嘆自己遭到好萊塢的抵制，這兩天馬上在歐洲找到溫暖。

他受邀前往捷克的卡羅維瓦利影展，獲主辦單位禮遇，連在美國還無法上片、讓他十分介意的「惡水真相」，都在當地盛大放映，他所到之處也有影迷包圍，還直呼：「我們相信你！」

強尼戴普與安珀赫德之間的法庭大戰，兩人各執一詞，外界對真相仍如霧裡看花，難以釐清到底誰的問題比誰大。

不過，強尼被逼出「怪獸與牠們的產地」系列，而安珀穩坐「水行俠續集」女主角的寶座，看似強尼吃了虧，他也誓言要洗清自己的形象，但在循法律途徑挽回名聲之前，他還是被許多女性團體視為洪水猛獸，卡羅維瓦利影展方面決定以「傑出影人」的待遇迎接他，就招來不少批評。他之後還將在9月前往西班牙的聖賽巴斯提安影展領取成就獎，同樣被女性團體罵翻。

撇開部分團體的抗議，強尼抵達卡羅維瓦利時，已經有影迷接機，顯然對他的支持依舊，他也成為影展期間的星光焦點，看得出心情頗佳，連影展頒獎閉幕的環節，他都是重要嘉賓，就算在好萊塢的行情一時之間還難以回復昔日榮光，至少歐洲人給他的溫暖，足以令他暫時療癒。

影展 好萊塢 美國

上一則

大難不死 奧蘭多布魯曾從3樓摔下差點送命癱瘓

延伸閱讀

性感雙后一喜一悲 黛咪摩兒秀性感 莎朗史東為姪求奇蹪

性感雙后一喜一悲 黛咪摩兒秀性感 莎朗史東為姪求奇蹪
傑尼斯名譽會長93歲病逝 韓苦情媽媽金敏京60歲驟逝

傑尼斯名譽會長93歲病逝 韓苦情媽媽金敏京60歲驟逝
傑尼斯名譽會長藤島瑪麗泰子病逝 享耆壽93歲

傑尼斯名譽會長藤島瑪麗泰子病逝 享耆壽93歲
影片遭雪藏 強尼戴普嘆：被好萊塢杯葛

影片遭雪藏 強尼戴普嘆：被好萊塢杯葛

熱門新聞

中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
徐懷鈺(前排左四)的模樣讓很多粉絲認不出來。圖／摘自IG

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

2021-08-23 12:40
網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
布魯克雪德絲（右二）和丈夫、小女兒（左一）一起送大女兒（左二）去上大學。圖／摘自IG

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

2021-08-23 14:57

超人氣

更多 >
「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月