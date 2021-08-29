我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴林研究：AZ預防住院和死亡優於BNT 這款最差

喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接

性感雙后一喜一悲 黛咪摩兒秀性感 莎朗史東為姪求奇蹪

記者蘇詠智／綜合報導
黛咪摩兒穿上紅色泳裝，依然深具魅力。（取材自Instagram）
黛咪摩兒穿上紅色泳裝，依然深具魅力。（取材自Instagram）

1990年代在好萊塢曾各領風騷的性感雙后黛咪摩兒（Demi Moore）、莎朗史東（Sharon Stone），人生近況大不同：前者開心穿上艷紅的連身泳裝，贏得各方讚賞風采依舊；而後者卻因為還不到1歲的姪子器官衰竭，請求外界一起祈禱奇蹟出現。

黛咪摩兒昔日以清純的外表、大方的作風受到觀眾喜愛，曾經因裸露兩點的「脫衣舞孃」（Striptease）創下女星片酬紀錄。她與布魯斯威利（Bruce Willis）所生的3個女兒早就都成年，彼此看來不像母女反而像姊妹，她因而把她們拉進來，一起為自己投資的泳裝拍攝宣傳照。黛咪雖年近耳順，體態依舊保養得宜，穿上紅色連身款式，性感魅力不減當年，連一度也是好萊塢天后的蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer），都忍不住為她按讚。

以「第六感追緝令」（Basic Instinct）一脫成名的莎朗史東，之後力求轉型，不再輕易解放，也逐漸靠演技獲得各方認同。她的小弟派屈克，去年和妻子生了個兒子瑞佛，受到莎朗的疼愛，還親自擔任姪子的教母。然而11個月大的瑞佛不知為何近日竟傳器官衰竭、命在旦夕，莎朗難過地在社群網站上請大家一起為他祈禱，希望奇蹟發生，好萊塢同業包括凱特哈德森（Kate Hudson）、奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）等都已獻上問候。

莎朗史東為了重病的姪子憂心不已。（路透資料照片）
莎朗史東為了重病的姪子憂心不已。（路透資料照片）

好萊塢 社群網站 凱特

上一則

日韓演藝圈疫情大爆發 IZ*ONE張員瑛確診新冠肺炎

下一則

95%淘汰率 台藝人仍瘋登「陸」帶貨

延伸閱讀

西好萊塢傳槍響 4人受傷 2嫌在逃

西好萊塢傳槍響 4人受傷 2嫌在逃
西好萊塢今晨槍擊案四人受傷

西好萊塢今晨槍擊案四人受傷
示好 美大熊貓周歲生日 秦剛開視訊祝賀還送禮

示好 美大熊貓周歲生日 秦剛開視訊祝賀還送禮
華府熊貓寶寶「小奇蹟」今滿1歲 國家動物園直播慶生

華府熊貓寶寶「小奇蹟」今滿1歲 國家動物園直播慶生

熱門新聞

中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
徐懷鈺(前排左四)的模樣讓很多粉絲認不出來。圖／摘自IG

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

2021-08-23 12:40
布魯克雪德絲（右二）和丈夫、小女兒（左一）一起送大女兒（左二）去上大學。圖／摘自IG

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

2021-08-23 14:57
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
錢楓被爆涉嫌性侵。（取材自微博）

錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光

2021-08-25 21:40
鄭爽30歲生日，據傳過得冷冷清清。（取材自微博）

鄭爽30歲生日冷清 圈內僅一人發祝福

2021-08-23 02:27

超人氣

更多 >
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗