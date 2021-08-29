性感雙后一喜一悲 黛咪摩兒秀性感 莎朗史東為姪求奇蹪

黛咪摩兒穿上紅色泳裝，依然深具魅力。（取材自Instagram）

1990年代在好萊塢 曾各領風騷的性感雙后黛咪摩兒（Demi Moore）、莎朗史東（Sharon Stone），人生近況大不同：前者開心穿上艷紅的連身泳裝，贏得各方讚賞風采依舊；而後者卻因為還不到1歲的姪子器官衰竭，請求外界一起祈禱奇蹟出現。

黛咪摩兒昔日以清純的外表、大方的作風受到觀眾喜愛，曾經因裸露兩點的「脫衣舞孃」（Striptease）創下女星片酬紀錄。她與布魯斯威利（Bruce Willis）所生的3個女兒早就都成年，彼此看來不像母女反而像姊妹，她因而把她們拉進來，一起為自己投資的泳裝拍攝宣傳照。黛咪雖年近耳順，體態依舊保養得宜，穿上紅色連身款式，性感魅力不減當年，連一度也是好萊塢天后的蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer），都忍不住為她按讚。

以「第六感追緝令」（Basic Instinct）一脫成名的莎朗史東，之後力求轉型，不再輕易解放，也逐漸靠演技獲得各方認同。她的小弟派屈克，去年和妻子生了個兒子瑞佛，受到莎朗的疼愛，還親自擔任姪子的教母。然而11個月大的瑞佛不知為何近日竟傳器官衰竭、命在旦夕，莎朗難過地在社群網站 上請大家一起為他祈禱，希望奇蹟發生，好萊塢同業包括凱特 哈德森（Kate Hudson）、奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）等都已獻上問候。