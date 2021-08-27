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AKIRA40歲生日志玲相陪 中文洩愛「真的很幸福」

記者李姿瑩／台北報導
TETSUYA先前曾低調在台考察咖啡廳。圖／LDH ＆ MOMOTV提供
TETSUYA先前曾低調在台考察咖啡廳。圖／LDH ＆ MOMOTV提供

「國民姐夫」AKIRA自從娶回林志玲後，積極拓展海外事業版圖。他日前歡度40歲生日，不忘透過臉書用中文感謝粉絲「謝謝大家平日的支持，也謝謝大家的生日祝福」。ARIKA領軍的EXILE放浪兄弟，成員TETSUYA也將斜槓副業插旗台灣，事業運成功被AKIRA帶旺。

AKIRA邁入不惑之年，事業愛情兩得意，在日本拚事業，嬌妻林志玲成為他最得力的賢內助。AKIRA在臉書上直言能感受到大家滿滿的愛，「真的是很幸福的事」。因「放浪一族演唱會精選」在台灣MOMOTV播出，AKIRA近來不斷提到「放眼全球」的企圖心。他的生日願望就是「希望EXILE能早日到亞洲各地舉辦演唱會」，用演出回報全世界歌迷的支持。

AKIRA在節目中不忘為TETSUYA宣傳，因為TETSUYA監製的咖啡品牌「AMAZING COFFEE」跟「猿田彦珈琲」聯名，推出系列飲品，特別用鳳梨入味，在台灣也喝得到。AKIRA感嘆，希望疫情能夠早點控制，這樣或許台灣的歌迷就有機會，喝到TETSUYA聘請的咖啡師親手泡的咖啡。

TETSUYA表示：「剛好EXILE也發行了『HAVANA LOVE』這首歌曲，於是大量使用了很符合這首熱帶風情曲風的台灣鳳梨的飲料，和特別烘焙的特調咖啡豆『HAVANA LOVE BLEND』。」他上次趁來台空檔私下走訪多家咖啡廳，發現台北有許多厲害的店家，當中不乏拿過世界咖啡冠軍的職人，早就推薦放浪兄弟成員不妨一試。如今雖然因為疫情阻隔，但他們都期盼透過咖啡和演唱會節目，帶給台灣粉絲更多開心和舒緩的力量。

「放浪一族演唱會精選」本週將播出「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」的「WILD WILD WARRIORS」演唱會，AKIRA想起在台上射飛盤到觀眾席的畫面，表示那是「MADE IN JAPAN。MADE IN LDH」，堪稱放浪一族演唱會與粉絲的招牌互動，不禁感嘆「當然除了疫情還有很多的影響，現在已經沒辦法做了。」

「放浪一族演唱會精選」於每週六晚間10點在MOMOTV首播，週日晚間10點重播，詳情可洽MOMOTV官方網站或臉書專頁。此外，由EXILE放浪兄弟TETSUYA監修、AMAZING COFFEE ×「猿田彦珈琲」聯名飲品與商品相關訊息可洽https://m.ex-m.jp/news/detail?news_id=34550。

AKIRA帶旺放浪兄弟事業。圖／LDH ＆ MOMOTV提供
AKIRA帶旺放浪兄弟事業。圖／LDH ＆ MOMOTV提供

咖啡 台灣 疫情

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