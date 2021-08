AKIRA40歲生日志玲相陪 中文洩愛「真的很幸福」

TETSUYA先前曾低調在台考察咖啡廳。圖/LDH & MOMOTV提供

「國民姐夫」AKIRA自從娶回林志玲後,積極拓展海外事業版圖。他日前歡度40歲生日,不忘透過臉書用中文感謝粉絲「謝謝大家平日的支持,也謝謝大家的生日祝福」。ARIKA領軍的EXILE放浪兄弟,成員TETSUYA也將斜槓副業插旗台灣 ,事業運成功被AKIRA帶旺。

AKIRA邁入不惑之年,事業愛情兩得意,在日本拚事業,嬌妻林志玲成為他最得力的賢內助。AKIRA在臉書上直言能感受到大家滿滿的愛,「真的是很幸福的事」。因「放浪一族演唱會精選」在台灣MOMOTV播出,AKIRA近來不斷提到「放眼全球」的企圖心。他的生日願望就是「希望EXILE能早日到亞洲各地舉辦演唱會」,用演出回報全世界歌迷的支持。

AKIRA在節目中不忘為TETSUYA宣傳,因為TETSUYA監製的咖啡 品牌「AMAZING COFFEE」跟「猿田彦珈琲」聯名,推出系列飲品,特別用鳳梨入味,在台灣也喝得到。AKIRA感嘆,希望疫情 能夠早點控制,這樣或許台灣的歌迷就有機會,喝到TETSUYA聘請的咖啡師親手泡的咖啡。

TETSUYA表示:「剛好EXILE也發行了『HAVANA LOVE』這首歌曲,於是大量使用了很符合這首熱帶風情曲風的台灣鳳梨的飲料,和特別烘焙的特調咖啡豆『HAVANA LOVE BLEND』。」他上次趁來台空檔私下走訪多家咖啡廳,發現台北有許多厲害的店家,當中不乏拿過世界咖啡冠軍的職人,早就推薦放浪兄弟成員不妨一試。如今雖然因為疫情阻隔,但他們都期盼透過咖啡和演唱會節目,帶給台灣粉絲更多開心和舒緩的力量。

「放浪一族演唱會精選」本週將播出「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」的「WILD WILD WARRIORS」演唱會,AKIRA想起在台上射飛盤到觀眾席的畫面,表示那是「MADE IN JAPAN。MADE IN LDH」,堪稱放浪一族演唱會與粉絲的招牌互動,不禁感嘆「當然除了疫情還有很多的影響,現在已經沒辦法做了。」

「放浪一族演唱會精選」於每週六晚間10點在MOMOTV首播,週日晚間10點重播,詳情可洽MOMOTV官方網站或臉書專頁。此外,由EXILE放浪兄弟TETSUYA監修、AMAZING COFFEE ×「猿田彦珈琲」聯名飲品與商品相關訊息可洽https://m.ex-m.jp/news/detail?news_id=34550。