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聲援思嘉莉 粉絲憂「緋紅女巫」片中恐被賜死？

記者蘇詠智／即時報導
伊莉莎白歐森還要在漫威新片中扮演緋紅女巫。圖／摘自imdb
伊莉莎白歐森還要在漫威新片中扮演緋紅女巫。圖／摘自imdb

「黑寡婦」思嘉莉約翰森因為美國上映方式改變、控告發行該片的迪士尼違約，鬧得沸沸揚揚。好萊塢群星包括漫威英雄片的其他演員，沒人出面聲援，只有「緋紅女巫」伊莉莎白歐森盛讚她很強悍、做得很好，粉絲卻因此擔心在漫威英雄片中「緋紅女巫」會不會被賜死、提前退場？

迪士尼是近年來最賺錢、收入最豐厚的大型電影公司，藝人多半不會選擇槓上，思嘉莉方面卻堅持他們應該照合約上規定的只讓「黑寡婦」在全美戲院獨家上映，不該讓Disney+同步上架，表示自己該有的分紅因此大幅縮水，迪士尼則反嗆她貪得無厭，以雙方勢同水火的程度，未來要再攜手似乎短期內不太可能。

不過思嘉莉在漫威英雄系列影片的戲份已經結束，也不怕跟迪士尼法庭對決；然而伊莉莎白歐森扮演的「緋紅女巫」還要在「奇異博士2」登場，現在就敢替思嘉莉講話，一點都不擔心觸怒高層，除非彼此也心理有數不太會再有機會合作，那麼「緋紅女巫」片子中的下場，恐怕就不容樂觀。

眼看一堆粉絲在社群網站上發文表示伊莉莎白歐森從此要被迪士尼列進黑名單，或是憂心緋紅女巫在「奇異博士2」小命不保，也有人提醒，伊莉莎白的合約是跟漫威簽的、並非迪士尼，就如思嘉莉到現在也沒跟主導漫威影視的凱文費吉鬧翻，大家可先不用腦補太多。

思嘉莉約翰森控訴迪士尼違約，引起軒然大波。圖／摘自imdb
思嘉莉約翰森控訴迪士尼違約，引起軒然大波。圖／摘自imdb

迪士尼 漫威 奇異

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